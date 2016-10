«The Voice of Germany»: Schweizer Marc Amacher begeistert mit Auftritt

Er wollte sich ursprünglich nicht bei «The Voice of Germany» anmelden, weil er wenig von Castingshows hält. Ein Kumpel schrieb ihn trotzdem ein – und jetzt ist Marc Amacher (32) der grösste Abräumer der Sendung!

Mit dem Song «For What It’s Worth» von Buffalo Springfield in der Kid- Rock-Version begeisterte der Brienzer gestern in der Show die TV-Zuschauer ebenso wie die Coaches. Kein Wunder, war er der Erste in der Geschichte der deutschen Castingshow, der eine Zugabe spielen durfte.

«Coolste Socke, die hier je auf der Bühne stand»

«Auf uns»-Star Andreas Bourani (32) kam nach dem Auftritt ins Schwärmen: «Ich finde, du bist die coolste Socke, die hier je auf der Bühne stand.» Mit der zweiten Zugabe, die er mit Samu Haber (40) an seiner selbst gebauten Gitarre geben durfte, positionierte er sich klar als einer der Favoriten. «Ich war überrascht, dass sich alle umgedreht haben», so Amacher.

Michi Beck (48) und Smudo (48) von den Fantastischen Vier konnten so auch ihr Glück kaum fassen, als sich das Schweizer Stimmwunder am Ende für ihr Team entschied. (bnr)