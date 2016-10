Höhle der Löwen: Schweizer will mit Wiederverschluss-System überzeugen

Manfred Jüni aus Murten (FR) will in «Höhle der Löwen» eine Million Mega-Angebot für Schampus-Idee

Der Schweizer Jungunternehmer Manfred Jüni will die Investoren in «Die Höhle der Löwen» mit seinem speziellen Wiederverschluss-System «Zzysh» überzeugen, mit dem Champagner und Co. länger frisch bleiben sollen.