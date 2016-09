Kickboxer Nietlispach ist smart und stark :  Ist Janosch peinlich genug für einen Bachelor?

Jetzt ist es fix: Der neue 3+ Bachelor heisst Janosch Nietlispach (27), ist Europa- und Weltmeister im Kickboxen und als Besitzer eines eigenen Crossfit-Centers in Luzern bereits Jungunternehmer. Nach Tobias Rentsch (39), Rafael Beutl (31), Vujo Gavric (30) und Lorenzo Leutenegger (31) ist der 1.97 Meter grosse und 88 Kilo schwere Sportler der fünfte Schweizer Rosenkavalier.

22 liebeshungrige Ladys kämpfen ab Herbst um das Herz des Zuger Beaus. Doch Janosch, der seit neun Monaten Single ist, war nicht immer so begehrt. Als Teenie wurde er, damals passionierter Springreiter, in der Schule wegen seiner Liebe zu Pferden als «Mädchen» gehänselt. Als 2001 sein Vater stirbt, beginnt er mit dem Kickboxen. Vor vier Jahren liess er sich für die Sat.1-Extrem-Show «Homerun» in einem Grenzgebiet zwischen Laos, Thailand und Burma aussetzen und fand zu Fuss den Weg nach Bangkok.

Keine Frage, dieser gut aussehende, smarte Typ kann sich behaupten. Aber: Ist er als Bachelor auch peinlich genug? Sprachfehler, flache Anmachsprüche und Neandertaler-Frisur, über Janoschs Vorgänger wurde viel gelacht - und die Show darum zum Erfolg. Nicht bei ihm, glaubt der neue Rosenkavalier. «Hätte ich Angst, mich zu blamieren, würde ich die Sendung nicht machen», sagt er zu BLICK. Er sei weder ein Tollpatsch noch ungebildet. «Ich bin im Beruf sehr erfolgreich. Das gibt mir Selbstvertrauen.»