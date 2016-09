Promi Big Brother: Frank ist raus und es herrscht Katerstimmung

Da hat der ganze kulinarische Dirty Talk mit Jessica Paszka (26) nichts geholfen: Frank Stäbler (26) musste kurz vor dem «Promi Big Brother»-Finale aus dem TV-Knast ausziehen. Auch mit dem erneuten Paprika-Gesäusel konnte er nichts mehr reissen und kehrt ins richtige Leben – und zu seiner Verlobten – zurück. Die hat sich gegenüber «Bild» zum heissen fremd-Flirt geäussert: «Frank isst lieber Fleisch als Gemüse. Und es wird alles nicht so heiss gegessen, wie es gekocht wird.» Na dann...

Es herrscht Katerstimmung

Lange blieben Jessica und Frank übrigens nicht alleine in der Kanalisation. Wie immer mussten alle Bewohner zum Ende der Staffel in einen Bereich ziehen und jetzt hocken alle bei den Ratten. Auch die Stimmung war im Keller. Das könnte auch an der vorangegangenen Mallorca-Party gelegen haben, bei der natürlich alle Bewohner hackedicht waren. Dabei liess Ben Tewaag (40) die Bromance zu Mario Basler (47) nochmal kurz aufleben und küsste ihn wieder, danach nominiert er ihn aber eiskalt «aus strategischen Gründen» zum Auszug.

Dafür gabs für den Ex-Fussballer einen Kuss per Video-Botschaft von Freundin Doris. Natascha Ochsenknechts (52) Kinder tanzten für sie und Cathy Lugner (26) fing sofort an zu heulen, als ihre Tochter Léonie ihr sagt: «Ich bin immer bei Dir, egal wo Du bist. Du bist in meinem Herzen. I love you.»

Wer von den C-Promis gewinnt und mit 100'000 Euro nach Hause geht, stellt sich heute Abend heraus. Wird auch Zeit: Obwohl sich die Macher immer wieder Mühe geben, die Kandidaten zum Streit anzustacheln, herrscht weiterhin langweilig-friedliche Stimmung. Die Luft ist endgültig raus. (kyn)