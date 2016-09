Jenke von Wilmsdorff nahm im TV LSD, Ecstasy und K.O.-Tropfen :  «Mein Sohn fand mich peinlich»

Er dröhnte sich zu, tanzte – und machte sich lächerlich. Letzteres findet zumindest der Sohn von Jenke von Wilmsdorff (50). Der RTL-Reporter nahm für die gestrige Folge von «Das Jenke-Experiment» Drogen: LSD, Ecstasy und K.O.-Tropfen. Die Einschaltquoten gingen durch die Decke. Die Meinungen der Zuschauer sind gespalten. Die einen finden die Aktion «mega interessant», andere verurteilten ihn auf Twitter dafür.

Die Drogenerfahrung von Jenke war echt krass und mega interessant. Zum ersten Mal erlebt was passiert wenn man harte Drogen nimmt. — Philipp (@Tschakko95) 2013-07-22 14:22:09.0

LSD ist eine spirituelle Reise? Pfft. Das ist einfach ne beschissene Scheiße! #dasjenkeexperiment — Caro von Chaos (@royalnightmare) 2013-07-22 14:22:09.0

Finde ich nicht Gut so ein Test, weil das verharmlost das Ganze auch wenn es warnen sollte. #jenke #DasJenkeExperiment #RTL — Ancelotti Flüsterer® (@YodadesFCBayern) 2013-07-22 14:22:09.0

Seine Familie steht hinter ihm, sagt von Wilmsdorff gegenüber der «Bild». Mit seiner Freundin Mia Bergmann rede er schon im Vorfeld über die Experimente. Sie hinterfrage oft sehr kritisch, wie weit er gehen will. «Aber sie kennt mich und weiss, dass ich auch im Fall von Drogen vernünftig und bestens vorbereitet damit umgehe. Sie begleitet meine Experimente beobachtend und warnend.»

Nicht für die Quote, sondern für die Aufklärung

Sein Sohn Janik (22) habe im Gegensatz zu seinem Vater kein Interesse an Drogen. Er habe eine stabile Persönlichkeit, mache viel Sport und ernähre sich gesund. Das Experiment hat ihn offenbar auch abgeschreckt: «Er fand es albern, was die Drogen aus seinem Vater – der normalerweise eine Respektsperson ist, mit der er auch freundschaftlich verbunden ist – gemacht haben. Er fand es peinlich, wie die Drogen es geschafft haben, mich so lächerlich zu machen», erzählt er.

Für RTL war die kontroverse Reportage ein Erfolg. Darum sei es ihm aber nicht gegangen, sagt von Wilmsdorff. Viel mehr tat er es für die Aufklärung darüber, dass die Zahl der Drogentoten und der Erstauffälligen, die mit Drogen in Kontakt kommen, zugenommen hat: «Sogar einige von unseren Politikern stehen unter dem Verdacht, Chrystal Meth zu konsumieren. Dass die Drogen inzwischen im Alltag der Menschen angekommen sind, das war für uns der ausschlaggebende Grund, das Experiment zu wagen.» Die Einschaltquote sei natürlich nicht egal, bedeute aber auch nicht alles. Trotzdem sind weitere Folgen geplant. Neben dem Thema Demenz und der Erfahrung, im Gefängnis zu sitzen, will er auch wie ein Essgestörter leben. (kyn)