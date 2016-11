«Historisches Battle» bei «The Voice of Germany» :  «Knalltüte» Marc ist weiter!

Die Halle kocht! Gitarren-Seiten heulen auf, das Publikum tobt: Der Berner Musiker Marc Amacher (32) und der österreichische Musiklehrer Michael (28) liefern sich gestern Abend bei «The Voice of Germany» ein fulminantes Battle mit einer Rockversion von «Sweet Transvestite». Eigentlich ein Musical-Song aus «The Rocky Horror Picture Show» und Marc völlig unbekannt. Der Berner hatte deshalb bei den Proben Bedenken, dass er dieses Stück verbockt. «Keine Ahnung, was das sein soll», sagte er mit seiner charmanten Art. Und fragte leicht verzweifelt: «Wo ist hier der Ausgang?»

«Es war gigantisch!»

Seine Angst war unbegründet. Amacher rockte die Bühne wie kaum einer zuvor! Musicals seien ihm fremd, Michael habe ihm bei der Nummer aber sehr geholfen. Wenn das nicht Kontrahenten-Liebe ist! Die beiden Musiker mögen sich nicht nur privat, sondern klingen auch wirklich gut zusammen. Die Zuschauer und die Juroren sind begeistert, allen voran Yvonne Catterfeld: «Es war einfach nur gigantisch! Und ich glaube, das war echt ein historisches Battle! Herzlichen Glückwunsch.» Coach Smudo drückt es so aus: «Ihr seid beides voll geile Typen!», lobte er. Doch er musste sich für eines der zwei Mega-Talente entscheiden. «Kunst kommt von Können, sagt man. Bei uns aber kommt Kunst von Knalltüte: Marc!»

Marc Amacher gewinnt K.o.-Runde

Damit steht der Sieger fest: Marc Amacher hat mit seiner bluesig-rauchigen Stimme Kollege Michael übertrumpft. So richtig freuen konnte sich der Berner aber nicht. «Ich finds halt schade. Weil er ein super Typ ist und mir echt auch geholfen hat mit dem ganzen Zeugs.» Die beiden Rocker umarmen sich und klopfen sich dabei auf die Schulter. Mit einem knappen »Danke, tschüss» verabschiedet sich Amacher von der Bühne.

Gemeinsames Musikprojekt geplant

Marc Amacher ist bei «The Voice» also eine Runde weiter, Kontrahent Michael muss nach Hause fahren. Für den Österreicher aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen: «Ich hab mit Marc einen Freund dazu gewonnen. Es hat einfach Spass gemacht!» Musikalisch und freundschaftlich wollen die beiden unbedingt in Kontakt bleiben. Sie würden als Musiker sehr gut zusammen funktionieren und an dem wollen sie dran bleiben, so Michael. Gut möglich also, dass der gelernte Strassenbauer und der Musiklehrer auch in Zukunft ein fulminantes schweizerisch-österreichisches Rock-Duett bilden. (brc/meg)