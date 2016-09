Heute startet «Promi Big Brother» :  Das sind die Opfer

Freude herrscht bei Fans von Trash-TV: Heute startet die neue Staffel von «Promi Big Brother». 12 mehr oder weniger bekannte Damen und Herren ziehen ein und kämpfen um die Siegerprämie von 100'000 Euro. Mit dabei sind Uschi Glas' (72) Sohn Ben Tewaag (40), Natascha Ochsenknecht (52), Ex-Fussballer Mario Basler (47), Prinz Marcus von Anhalt (49), Sänger Joachim Witt (67), Ex-«Playmate»-Cathy Lugner (26), Ex-«Adam sucht Eva»-Kandidatin Edona James (28), Schauspieler Stephen Dürr (42), Schauspielerin Isa Jank (64), Ringer Frank Stäbler (27), Ex-«Bachelor»-Kandidatin Jessica Paszka (26) und Schauspielerin Christiane Zierl (54).

Um zu duschen müssen andere die Wasserpumpe bedienen

Damit die Zuschauer auch gut unterhalten werden, müssen die C-Promis noch tiefer sinken als bisher. Das Haus ist wieder in zwei Bereiche geteilt: Im Himmel gibt es Champagner und Whirlpool. In der Hölle geht es in die «Kanalisation» – mit echten Ratten als Mitbewohner! Vorab mussten die Kandidaten darum alle einen Allergietest machen. Statt in Betten wird auf dem Boden geschlafen. Als Dusche dient ein Abflussrohr. Das Wasser fliesst allerdings nur, wenn drei Insassen gleichzeitig die Wasserpumpe bedienen.

Neue Schmuggel-Klausel im Vertrag

Dazu gibt es laut «Bild» neue Regeln: Weil ein Sänger in der vergangenen Staffel heimlich unerlaubte Gegenstände mitgebracht hat, dürfen die Kandidaten diesmal nur Sachen mitnehmen, die vorher kontrolliert wurden. Eine Schmuggel-Klausel im Vertrag verbietet es ihnen auch, Gegenstände vom Himmel in die Hölle zu holen.

Nachdem Hamster «Little Bro» gestorben ist, hat es jetzt ganze zehn Tiere im Haus. Die haben bereits seit gestern Gesellschaft, die ersten Kandidaten sind nämlich schon eingezogen, damit die Zuschauer schon heute Abend um 20.15 Uhr auf Sat.1 erste Szenen aus dem Haus sehen können. (kyn)