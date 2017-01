Heute startet die neue «Bestatter»-Staffel :  ... und er ist der Bösewicht!

Die SRF-Hitserie «Der Bestatter» geht heute Abend in die fünfte Runde: Nachdem im Aargauer Kunsthaus vor einem Gemälde ein kleiner Sarg mit einem Babyskelett deponiert wurde, beginnt die spannende Jagd nach dem Täter. In der neuen Staffel kriegt es Mike Müller (53) als Luc Conrad mit dem charismatischen Verbrecher Sebastian Lötscher zu tun.

Gespielt wird der Bösewicht, der dem TV-Publikum erstmals von Anfang an als Haupttäter bekannt ist und in allen sechs Folgen vorkommt, von Roeland Wiesnekker (49). Mit seinem teuflischen Plan manipuliert er alle – inklusive Kommissarin Anna-Maria Giovanoli (Barbara Terpoorten, 42), die sich beim Joggen ausgerechnet in ihn verguckt.

Eine Premiere erlebt in der neuen Staffel auch Fabio Testi (Reto Stalder, 30): Er ist nicht mehr Praktikant, sondern diplomierter Bestatter – und gerät mit seinem gewachsenen Selbstbewusstsein immer wieder mit Conrad aneinander. Er löst mit Erika (Suly Röthlisberger, 67) zum ersten Mal selbst einen Fall. (kad/pae)

Die sechs neuen Bestatter-Folgen laufen ab heute jeweils dienstags um 20.05 Uhr auf SRF 1.