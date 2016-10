Heute Abend Terror-Alarm bei SRF :  Hätten Sie den Todesflieger abgeschossen, Jonas Projer?

Darf man 164 Menschen töten, um 70‘000 zu retten? Durfte der Kampfpilot Lars Koch ein Passagierflugzeug abschiessen, um zu verhindern, dass ein Terrorist dieses auf ein vollbesetztes Fussballstadion stürzen lässt? Darum geht es heute (SRF 2, 20.15 Uhr) im Gerichts-Thriller «Terror – Ihr Urteil». Der Film basiert auf dem Theaterstück «Terror» des deutschen Strafverteidigers und Dramatikers Ferdinand von Schirach (52). Es wirft die alte philosophische Frage auf: Darf man das Leben weniger Menschen opfern, um viele zu retten? Eigentlich wollte er für den «Spiegel» ein Essay zum Thema schreiben. Doch es wurde ihm dann zu komplex.

Zuschauer können selber ein Urteil fällen

Und das ist die Handlung des Films, der mit Stars wie Martina Gedeck (55, sie spielt die Staatsanwältin) hochkarätig besetzt ist: Ein Airbus mit 164 Passagieren wird auf dem Flug von Berlin nach München gekapert. Der Entführer droht, die Maschine auf ein vollbesetztes Fussballstadion stürzen zu lassen. Kampfjets versuchen den Airbus zuerst abzudrängen. Doch als die Maschine nicht reagiert, entscheidet Pilot Lars Koch (Florian David Fitz) eigenmächtig, die Maschine abzuschiessen. Alle Passagiere sterben, darunter auch Kinder. Später wird er wegen dieser Handlung vor Gericht gestellt. Die Zuschauer können selber ein Urteil fällen, ob der Pilot schuldig ist oder nicht.

Experten besprechen den Film kontrovers

Jonas Projer (34) diskutiert in seiner anschliessenden Sendung «Arena Spezial» mit Gästen und Experten die Entscheidung und setzt das Urteil in Bezug zur Wirklichkeit. Es gibt auch Liveschaltungen zu ARD und ORF, wo der Film ebenfalls von Experten kontrovers besprochen wird.

Man fragt sich: Wie hätte Projer denn selber entschieden? «Das muss jeder für sich selber beantworten, nachdem er den ganzen Film gesehen hat. Wenn ich der Pilot wäre, würde ich mein Gewissen befragen – und wahrscheinlich ebenfalls schiessen», sagt er. Aber der Film stelle ja eine andere Frage: Soll der Pilot schuldig gesprochen werden oder nicht? «Da finde ich persönlich: Ja, er sollte schuldig gesprochen werden», so der Moderator. «Als Pilot würde ich also wahrscheinlich schiessen – und davon ausgehen, für diesen Entscheid verurteilt zu werden.»

Was macht Terror mit uns, mit unserer Gesellschaft?

Am heutigen Themenabend geht es aber auch um etwas anderes: Was macht Terror mit uns, mit unserer Gesellschaft, mit unserem Rechtsstaat? Es drängt sich aber auch die Frage auf: Könnte dieser Film Nachahmungstäter auf den Plan rufen? Projer glaubt nicht daran: «Der Terroranschlag wird im eigentlichen Film ja nicht einmal gezeigt. Er ist ein reines Gerichtsdrama. Es geht darin nicht um den Terroranschlag – sondern um die Bewältigung unserer Reaktion darauf, durch Justiz und Gesellschaft.»

Der Film wurde in Deutschland teilweise heftig kritisiert. Vor allem stellt sich die Frage, ob Laien überhaupt so ein Urteil fällen können. «Ob die Bevölkerung so etwas entscheiden sollte, weiss ich nicht», findet auch Projer. «Aber darum geht es ja auch gar nicht. Der Film ist Fiktion, hier wird nicht ein echtes Urteil gefällt.»

Etwas schade ist, dass das Schweizer Fernsehen den Themenabend nur auf SRF 2 ausstrahlt, wo man weniger Zuschauer generiert. Auf SRF 1 befinde sich das neue Familienquiz «Wir mal vier» in der «Etablierungsphase», heisst es bei SRF. Das will man offenbar nicht konkurrenzieren. Für dieses interessante Dreiländer-Experiment hätte man jedoch auf Sven Epineys (44) Fragestunde gerne verzichtet.