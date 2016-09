Luzerner Tatort fällt bei Medien mehrheitlich durch

Schon im Vorfeld sorgte der Luzerner «Tatort» für viel Aufsehen. Schuld war das heikle Thema Sterbehilfe. Weil das aber ein Krimi ist, wird natürlich nicht nur freiwillig gestorben. Die Kommissare Flückiger (Stefan Gubser, 59) und Ritschard (Delia Mayer, 49) müssen den Mord an der Mitarbeiterin eines Sterbehilfevereins aufklären.

Von Spannung keine Spur

Für «Bild» ist der Fall «kein Meisterstück. Leider rutscht die Handlung manchmal ins Klischeehafte ab.» Auch der «Stern» findet, dass er «Tatort» aus Luzern in ein spannendes Milieu eintauche, aber keine Funken daraus zu schlagen weiss: «Es kann durchaus sinnvoll sein, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Aber bitte nicht so. Und nicht am Sonntagabend.» Und der «Spiegel» findet die Folge sei «unausgegorener, weitgehend haltungsloser «Tatort». Die «FAZ» fasst die Meinungen treffend zusammen: «So stirbt man vor Langeweile».

Den Machern sei eine Debatte über Ja oder Nein zur Sterbehilfe wichtiger gewesen, als die Story. Darin kommt jeder zu Wort: Der irre Sohn einer Toten, die super-religiösen Gegner der Sterbehilfe und ein Sterbenskranker. Der Dynamik hilft das wenig. Das schlussendlich ein durchgeknallter Todesengel der Mörder ist, finden auch Fans auf Twitter nicht wirklich kreativ.

Twitter-User haben Spass

Trotz fehlender Spannung wurde in den sozialen Netzwerken einmal mehr heiss diskutiert – wenn auch nicht über das eigentliche Thema.

Provita klingt aber auch eher wie ein Abtreibungsgegner-Club als einer gegen Freitod. #tatort — Zora Debrunner (@naehdrescherin) 2013-07-22 14:22:09.0

Hat schon einer getwittert: «Da ist der Wurm drin»? #Tatort — Matthias Schüssler (@MrClicko) 2013-07-22 14:22:09.0

Ziel des @SRF: Luzern im #Tatort möglichst hässlich zeigen, damit nicht noch mehr Touristen kommen. — ziesmannmedia (@ziesmannmedia) 2013-07-22 14:22:09.0

"Die Tatwaffe ist ein schmaler, langer Gegenstand..." - "Toblerone?" #Tatort — Tatort-Blog (@tatortblog) 2013-07-22 14:22:09.0

#Tatort sogar die Farben sind gestorben — verwirrt und (@reinsteigern) 2013-07-22 14:22:09.0

Das Fazit fällt – wieder mal – ernüchternd aus: Die «Freitod»-Folge war zwar kein unrealistischer «Tatort» über das relevante Thema «Sterbetourismus», allerdings mit einer langweiligen Story und teils ziemlich überspitzten Figuren. (kyn)