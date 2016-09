Halbfinale bei «Dance Dance Dance» :  Und von DJ Bobo gibts zehn Punkte

Halbfinale bei «Dance Dance Dance» und zwei von drei Paaren waren eigentlich schon raus. Letzte Woche durften Sabia Boulahrouz (38) und Leonard Freier (31) zurück kommen, weil Daniela Katzenberber (29) sich verletzt hat (BLICK berichtete). Diesmal mussten die TV-Köche Mario Kotaska (42) und Alex Kemptner (33) aussteigen, weil Alex sich den Wadenmuskel gerissen hat. Und welch Überraschung: Quoten-Garant Menderes Bagci (31) wurde – wie vorausgesagt – wieder auf die Bühne geschleppt. In dieser Folge mussten alle zum Paartanz nun auch ein Solo hinlegen.

Bei Philipp Boy (29) und Bene Mayr (27) ist das ein absoluter Genuss. Schon bisher tanzten sie die Konkurrenz an die Wand und auch Sofia Thomalla (26) glaubt: «Wenn ihr nicht ins Finale kommt, dann fress’ ich die teuerste Seife!» Und dann schafft Turner Philipp auch noch das scheinbar Unmögliche: Für sein Solo als Michael Jackson (†50) bekommt er das Maximum: 30 Punkte! Sogar der strenge DJ Bobo (48) vergibt erstmals zehn Punkte!

«Der Michael Jackson der Herzen»

Fies: Auch Menderes muss erneut auf Jacko machen. Obwohl er zur Abwechslung nicht schlecht ist, kann er gegen Philipp nur verlieren. Immerhin ist er für Thomalla «der Michael Jackson der Herzen». Zusammen mit Partnerin Aneta Sablik (27) erinnert er mit seinen zuckenden Schultern allerdings an eine Marionette aus der Augsburger Puppenkiste.

Zum Glück zieht die DSDS-Siegerin mit ihrem Hüftschwung die Aufmerksamkeit auf sich und gibt als Jennifer Lopez (47) richtig Gas. So sehr, dass auch sie die maximale Punktzahl erreicht und so Menderes tatsächlich ins Finale schleppt! Sabia und Leonard sind raus. Dafür bekommt Sabia den Preis für das peinlichste Outfit: Im Bubblegum-pastell-Albtraum versucht sie auf Katy Perry (31) zu machen, sieht aber eher aus, wie eine ADHS-Barbie.

Wer gewinnt bei «Dane Dance Dance»?

Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wer gewinnt das Finale? Wenn es nach dem tänzerischen Können geht, sind Philipp und Bene unschlagbar – trotz fehlender peinlichen Hintergrundgeschichten wie bei den anderen C-Promis. Ein kleiner Blick in die Vorschau lässt aber die Befürchtung zu, dass zum Wohle der Dramatik, Menderes’ und Anitas sogenannte «Entwicklung» geehrt wird und der Tanz-Legastheniker die Show gewinnt. Man darf gespannt sein, was RTL den Zuschauern an Absurdität zumutet.