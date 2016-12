Gestern lief die erste Folge des TV-Spektakels :  «Gotthard» fast wie Hollywood

Der Bau des Gotthardtunnels war ambitiös – die Verfilmung ist spektakulär: Gestern lief die erste Folge des elf Millionen Franken schweren Zweiteilers, wozu die SRG sechs Millionen beitrug. Schnell war klar, warum diese Co-Produktion so viel kostet: Die Detailtreue des von Starregisseur Urs Egger («Opernball») in Szene gesetzten Streifens ist grossartig.

Man fühlt die unzumutbaren sozialen und hygienischen Zustände im Tunneldorf Göschenen UR (gedreht wurde in Valendas GR), erlebt Blut und Schweiss im Tunnel (wurde in Köln [D] nachgebaut) und auf der Baustelle (in einem Steinbruch bei Prag gedreht). Das wirkt fast wie Hollywood.

Am Anfang bleibt die Geschichte allerdings etwas im Dunkeln stecken: Die spannungsvolle Beziehung zwischen dem mächtigen Zürcher Unternehmer Alfred Escher, der die Gotthardgesellschaft präsidierte, und dem Genfer Ingenieur Louis Favre wird nur rudimentär erzählt. Gerade für die deutschen und österreichischen Zuschauer wäre es wichtig gewesen, die historischen Voraussetzungen des Baus genauer zu erläutern.

SRF wollte die Geschichte «von unten», aus der Sicht einfacher Menschen erzählen. Grundsätzlich ein gelungener Ansatz: Im Zentrum stehen die Tochter eines Fuhrmanns (Miriam Stein), ein deutscher Ingenieur (Maxim Mehmet) und ein italienischer Mineur (Pasquale Aleardi).

Aber die Dreiecks-Lovestory rattert etwas trocken durch den Tunnel. In den Hungerzeiten des 19. Jahrhunderts soll es die romantische Liebe noch nicht gegeben haben. Mag sein. Der Film aber braucht sie. Manchmal hätte man gern ein bisschen mehr mitgelitten. Vielleicht bringt ja die Fortsetzung mehr Herz und Schmerz rein.

Carlos Leal als umtriebiger Ingenieur Favre ist sensationell. Miriam Stein hat man ein bisschen gar in Gneis gehauen. Und Pasquale Aleardi sieht mit seiner Löwenmähne ein bisschen aus wie ein zu schöner Robin Hood. Ein paar Kanten mehr hätten ihm gutgetan.

2500 Menschen sollen an Seuchen, Aufständen und Arbeitsunfällen während des Baus gestorben sein. Diese Tragödie führt «Gotthard» mit bewegenden Bildern vor Augen. Eine etwas grössere historische Herausforderung hätte der erste Teil sein können. Aber wir schauen auch heute Abend wieder in die Röhre (SRF 1, um 20.05 Uhr ) – gern und gespannt.