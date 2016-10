Geschmackloser Blackface-Witz bei «Happy Day» :  Röbi Koller von «Verstehen Sie Spass?» reingelegt

Die SRF-Sendung «Happy Day» steht normalerweise für Freudentränen und grosse Gefühle. In der gestrigen Sendung erlebte aber Moderator Röbi Koller (58) eine emotionale Achterbahnfahrt. Eigentlich wollte er nur einer Zuschauerin aus dem Publikum eine Freude machen. Francesca aus dem Tessin versucht schon lange ihren Vater zu finden. «Ich weiss nur, dass er in Südafrika lebt und Robert heisst», erzählt sie mit zittriger Stimme. «Ein schöner Name», scherzt Koller.

Wer ist der Vater?

Dann folgt die typische «Happy Day»-Überraschung: Ihr Vater wurde gefunden. Koller zeigt der geschockten Frau ein Bild von einem weissen Mann und kündigt an, dass er heute hier sei.

Als sich die Tore öffnen betritt aber ein schwarz geschminkter(!) Mann die Bühne. «Francesca, ich bin dein Vater», sagt er – mit indischem Akzent – und umarmt prompt nicht seine angebliche Tochter, sondern deren Freundin, die neben ihr steht. Die Verwirrung ist dem Moderator deutlich ins Gesicht geschrieben, trotzdem bleibt er souverän.

«Da kann etwas nicht stimmen», meint Koller und bittet die Regie um Hilfe, als der offensichtlich falsche Vater einfach nicht mehr gehen will. Erst recht nicht, als der Mann von dem vorher gezeigten Foto ebenfalls auftaucht und auch behauptet, der Vater zu sein.

«Was ist das für ein Theater?»

Die Situation wird immer peinlicher. Jetzt meldet sich auch noch Francescas Mutter zu Wort und meint: «Ich kenne diese beiden Männer nicht.» Plötzlich behauptet sie, Röbi Koller selbst sei Francescas Vater! Dieser ist völlig baff und fragt verzweifelt: «Was ist das für ein Theater?»

Nach minutenlangem Fremdschämen dann endlich die Auflösung: Unter der Maske des Schwarzen steckt «Verstehen Sie Spass?»-Moderator Guido Cantz (45). «This is crazy!», ruft Koller und lacht tapfer über den üblen Witz.

Ist das witzig?

«Ich dachte von Anfang an, der sieht komisch aus, aber das kann man einem Schwarzen ja nicht sagen», so Koller. Eine weisse Person, der sich schwarz anmalt nennt man Blackface. Solche Auftritte haben eine traurige Tradition und sind heute extrem umstritten. Vorallem in den USA kostete so ein «Scherz» schon so manchen Promi die Karriere.

Bereits vor drei Jahren zeigte sich Komikerin Birgit Steinegger (67) als Blackface – auch auf SRF, im satirischen Jahresrückblick «Endspott». Mehrere Kulturschaffende schrieben daraufhin einen Protestbrief ans SRF und drohten mit einer Anzeige wegen Verletzung der Anti-Rassismus-Strafnorm. Auf Facebook sind die Reaktionen gemischt. Witzig oder rassistisch? Was ist Ihre Meinung? (kyn)