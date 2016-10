Flitzer-Alarm bei «SRF bi de Lüt» :  Nik füdliblutt!

Nackiger Nik: Im Trailer zu seiner heutigen Sendung «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten Spezial» (SRF 1, 20.10 Uhr) zeigt TV-Star Nik Hartmann (44) seinen Allerwertesten. Und der ist richtig hart, Mann!

BLICK fragte den Moderator, wie es zu der kleinen Po-Parade kam. «Für die jährliche Spezialausgabe wollte ich wissen, wie es den Hüttenleuten heute geht», erklärt er. So sei er an einem heissen Septembertag zur Tessiner Basodinohütte auf 1856 Metern über Meer gewandert. Plötzlich stand Hartmann vor einem Bach. «Ich zog mich aus, deponierte die Kleider hinter einem Stein und sprang ins kalte Wasser. Das Team folgte mir begeistert, herrlich!»

Nichts war geplant

Zufällig habe eine Kamera alles gefilmt. «Nichts war geplant. In der Natur überkam mich die Lust.»

Für Nik Hartmann war klar: «Man springt nicht in Shorts in einen Bergbach, das muss man füdliblutt tun! Sonst ist die Hose nass und man bekommt den Wolf.»

Sein Nacktsprung passe zum kargen Hüttenleben. «Dort hat man auch nur kaltes Wasser und ist eins mit der Natur.» Er habe sich schon lange vorgestellt, einmal in einem sprudelnden Bergbach zu baden.

Der TV-Liebling versichert aber, dass er die Hüttenbewohner in Kleidern getroffen hat. So auch in der Cluozzahütte im Schweizer Nationalpark im Engadin, wo er Familie Martig traf. «Lebensmittel müssen sie mühsam hinaufschleppen, Flüge sind nur selten erlaubt.» Seine Kehrseite brav verpackt, wollte Hartmann auch wissen, was mit Chrigel und Heidi in der Mönchsjochhütte passiert ist. «Heidi bekam den Koller im ewigen Eis, sie lebt nun in Grindelwald», verrät Hartmann.

C’est pas grand-chose

Wie aber gefällt sich Hartmann, wenn er sich, wie Gott ihn schuf, am TV sieht? «Ich sehe eigentlich nur, dass das Bad im Bach sehr erfrischend war. C’est pas grand-chose.» Er werde jetzt auch nicht zum Nacktwanderer, versichert der Moderator, der in seinen Sendungen dank Pfeffer im Hintern überzeugt.

Und was sagt Gattin Carla (44) zu seinem nackten Anblick? «Gar nichts. Sie kennt mich ja so.»