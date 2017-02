Sie vertreten uns am Eurovision Song Contest in Kiew :  Wer sind eigentlich Timebelle?

Zugegeben, die Menschen in Rumänien haben derzeit sicherlich andere Sorgen als den Eurovision Song Contest. Eine halbe Million Menschen demonstrierte gestern gegen die Regierung.

An dem Tag, an dem in der Schweiz die Rumänen siegten: Saxofonist Emanuel Andriescu und Sängerin Miruna Manescu sind die zwei wohl auffälligsten Figuren bei Timebelle – der Band, die gestern die Schweizer ESC-Vorausscheidung für sich entschied. Ebenfalls aus Rumänien, aber aus der dortigen ungarischen Minderheit stammend: Bassist Sandor Török. Man kann fast darauf wetten: Rumänien wird am ESC ein paar Punkte für die Schweiz übrig haben.

Dass die Internationalität beim Song Contest durchaus ein Argument werden könnte, erzählte die Band schon Ende 2014 gegenüber Blick.ch. Bevor sie sich mit «Singing About Love» erstmals an die ESC-Qualifikation wagte.

Fünf Männer, die sich an der Berner Hochschule für Künste kennengelernt hatten, machten zuvor eher «Gypsy Groove», mit Akkordeon und Bläsern. Sie hiessen Balkan Imports Ltd. Und entschieden sich dann: «Wir wollens am ESC wissen», so Drummer Samuel Forster damals – statt schweizweit an Festen und Konzerten zwar für gute Stimmung zu sorgen, aber mehr eben auch nicht. Durch Vermittlung eines Produzenten kam Miruna Manescu dazu, die in Rumänien schon mit dem Projekt «Shaka Muv» Hits hatte. Der Rest ist seit gestern Abend Geschichte.

«Apollo» bereits einmal gescheitert

Und Punkte aus Aserbaidschan, die gibts am ESC vielleicht auch. Dank eines Scheiterns. Im Vorjahr probierte es die Band Timebelle noch dort in der Vorausscheidung, scheiterte mit «Apollo». Jetzt hat es mit dem gleichen Song in der Schweiz gereicht. Was im Netz nicht nur gut ankommt.

Einige Leser erinnern sich wehmütig an die Zeiten von Peter, Sue & Marc. Andere motzen: «Warum reicht für die Schweiz, was für Aserbaidschan nicht gut genug ist?» Weil Aserbaidschan Jahr für Jahr an der Spitze des ESC mittut. Und die Schweiz?

Internationalität hat der Schweiz beim Song Contest schon einige Erfolge eingetragen. Die estnische Girlgroup Vanilla Ninja wurde für die Schweiz 2005 Achte, die zusammengewürfelte Sangestruppe Six4One im Jahr darauf 17. Resultate, die später auch ein DJ Bobo oder die Lovebugs nicht toppen konnten.