Adam sucht Eva: Teppich-Luder Janina wünscht sich ein Feigenblatt

Sie posierte schon zweimal für den «Playboy» und hat nach eigenen Angaben mit Nacktheit kein Problem. Trotzdem wünschte sich Teppich-Luder Janina Youssefian (33) gestern in der Nackt-Show «Adam sucht Eva» ein Feigenblatt vor ihrer Scham: Statt wie alle anderen zu blütteln, versteckte das Model ihre Intimzone ständig mit der Hand.

Hat sie etwa das Konzept der Sendung nicht verstanden? Das fragte sich auch Peer Kusmagk (41). «Wenn du dich zweimal für den ‹Playboy› ausziehst, musst du doch nicht auf der ‹Insel der Versuchung› so rumlaufen.» An die komplette Nacktheit musste sich Janina erst gewöhnen. «Man muss ja nicht alles immer vor die Nase halten. Genauso wie ich es von den Männern auch schön fände, wenn sie auch mal die Hand davor halten würden. Da ist ja jegliche Erotik quasi weg.»

«Die hat doch nen Mini-Sprachfehler»

Auf der «Insel der Versuchung» unterhielt das Ex-«Playboy»-Model ihre neuen Mitbewohner mit Geschichten aus der Vergangenheit. Sie plauderte etwa über ihre Affäre mit Pop-Titan Dieter Bohlen (62) und erklärte ihre Beziehung mit Hollywood-Schauspieler Stephen Dorff (43). «Der hat bei ‹Blake› den Bösewicht gespielt», dachte sie. «‹Blake›?», fragte Peer. «Kenn ich nicht, hab ich nicht gesehen.» Mag daran liegen, dass Janina da was verwechselt hat und der Film nicht «Blake», sondern «Blade» heisst. Ob es an ihrer Aussprache lag? «Die hat doch nen Mini-Sprachfehler. Die lispelt doch», lästerte Peer am nächsten Tag und rätselte, ob das von den künstlich vergrösserten Lippen kommt. Der Moderator zögerte nicht lange und fragte Janine schliesslich, was sie alles an sich machen liess: «Nur die Brüste!», so ihre knappe Antwort.

Ich bekomme auch immer eine Erektion, wenn mich jemand am Arm berührt. #AdamsuchtEva — gau tschi-san (@Gautschi_san) 2013-07-22 14:22:09.0





An Janina fand besonders Kandidat Kushtrim (27) Gefallen. Als ihn das Model in die Hüfte kniff und sich an ihn anlehnte, konnte der Maurer seine Freude gar nicht verstecken – und bekam prompt eine Erektion. «Diese Berührungen haben eine ganze Menge ausgelöst», so Kushtrim später im Einzelinterview. «Ich kanns nicht ändern!» Zensiert wurde der steife Penis vom Sender übrigens nicht. Da wünschte sich nicht nur Janina dringend ein Feigenblatt. (kad)