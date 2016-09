Eklat bei «Promi Big Brother» :  Edona James fliegt aus dem Container!

Das ging fix! Nur vier Tage nach dem Start muss der erste «Promi Big Brother»-Kandidat schon wieder ausziehen. Edona James (29) wurde aus dem Container geworfen. Warum ist unklar.

Die Ex-«Adam sucht Eva»-Kandidatin mauserte sich mit ihren skurrilen Auftritten innert kürzester Zeit zur Hauptattraktion im Container. Sie hat bereits ALLES von sich gezeigt und präsentierte sogar vor laufender Kamera ihre Vagina.

Regelverstoss?

Gleichzeitig nervte sie mehrere ihrer Mitbewohner mit hysterischen Ausbrüchen. Ex-Fussballer Mario Basler (47) lästerte schon bevor er sie traf über sie, nannte sie indirekt eine Prostituierte: «Die würd ich am Strassenrand liegen lassen!» Auch Protz-Prinz Marcus von Anhalt (49) ging an die Decke, nachdem sie jammerte, dass sie ihren Kakao verschüttet habe: «Es interessiert mich einen Scheiss, was du willst. Ich zahl dir deine Gage aus meiner Tasche, wenn du innerhalb der nächsten Stunde gehst.»

Der reinste Kindergarten: James drohte im Vorfeld mehrmals selbst, freiwillig auszuziehen, weil sie nichts anständiges zu essen bekomme. Heute Mittag musste sie laut «Bild» im Sprechzimmer antraben, wo «Big Brother» den Spiess umdrehte und ihr mitteilte, dass sie gehen müsse. Angeblich soll sie gegen die Regeln verstossen haben. Welche das sind, wollten die Macher der Show bisher nicht sagen. Sat.1 hat angekündigt, den Rauswurf heute Abend zu erklären. (kyn)