«Einstein» in der Wildnis :  Grosse Sorge um Tobias Müllers Darmflora

Ohne Ausrüstung, Smartphone oder Nahrung wagt sich Tobias Müller (32) heute Abend in «Einstein» in den jurassischen Wald: Er will der Frage auf den Grund gehen, ob der heutige Mensch in der Wildnis überleben kann, wie es einst Steinzeitmensch Ötzi tat. Dabei muss der Moderator so manche Hürde überwinden. Eines seiner grössten Probleme: Die Ernährung!

Er würde das Essen direkt aus der Wildnis schliesslich gar nicht vertragen. Grund dafür ist der Verdauungstrakt, beziehungsweise die Darmflora, die nicht auf die Nahrung eingestellt ist. Für das Leben in der Wildnis ist besonders das Bakterium Treponema wichtig. Dieses ist nach aktuellsten Forschungsergebnissen in unseren heutigen Därmen allerdings ausgestorben. Scheitert Müllers Experiment, in der Wildnis zu überleben, also bereits an der Ernährung?

Ein weiteres Problem des «Einstein»-Moderators: Die Langeweile. «Bäume, Bäume, immer nur Bäume», so Müller. Steinzeitmenschen kannten das Gefühl der Langeweile nicht, behauptet ein Neuropsychologe. Für sie war es essentiell, die Natur lesen zu können und jede kleine Veränderung zu deuten, um die Überlebenschancen zu steigern. Wie sich Müller mit dem Speiseplan in der Wildnis schlägt und ob er eine Beschäftigung im Wald findet, sehen Sie heute Abend um 21 Uhr auf SRF 1. (kad)