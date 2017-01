Drogen, Suizidversuche, Zwangsstörungen :  So kaputt waren die Dschungelcamper noch nie

Den Smalltalk haben die Dschungelcamper schon weit hinter sich gelassen: Bereits am zweiten Tag legen die Promis bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» einen Seelenstriptease hin. Am Lagerfeuer schütten gleich mehrere Kandidaten ihr Herz aus – und sprechen offen über ihre düstere Vergangenheit. «Ich war ein richtiges Arschloch», sagt Botox-Boy Florian Wess (36) im Gespräch mit Malle-Jens (47). Er verrät, dass er im Alter von etwa 20 Jahren schwer drogenabhängig war und täglich synthetische Drogen konsumierte.

«Ich habe mir Speed reingezogen, jeden Tag»

«Ich habe mir Speed reingezogen, jeden Tag. Ich war richtig so eine Art Junkie», erklärt er. «Ich habe meiner Mutter das Geld mit Lügen aus der Tasche gezogen, auch meinem Vater.» Irgendwann habe er angefangen, Stimmen zu hören, die ihm sagten, dass er alles verschenken solle, was er besitze. «Ich hatte Angst», erinnert er sich. Erst mit der Hilfe seiner Eltern kam er in einer Entzugsklinik von seiner Sucht los. Seither habe er die Finger von den Drogen gelassen.

Malle-Jens: Sein Herz stand still

Malle-Jens hat ebenfalls dunkle Zeiten hinter sich: Der Kult-Auswanderer verrät, dass er sich das Leben nehmen wollte. Nach seiner ersten Scheidung ging es ihm so schlecht, dass er Tabletten mit Alkohol runterspülte. Die Rettung: Eine ehemalige Mitarbeiterin entdeckte ihn, alamierte den Notarzt. Auf der Intensivstation blieb sein Herz für elf Sekunden stehen. «Das ist das Schlimmste, das ich meiner Mutter angetan habe. Das kann ich nie wieder gut machen», erinnert er sich an den Moment, als ein Arzt seinem Mami klar machte, dass ihr Sohn sich das Leben nehmen wollte.

«Das war die grösste Dummheit meines Lebens»

Auch Sängerin Fräulein Menke (56) spricht über ihre traurige Vergangenheit. Sie hat ebenfalls einen Suizidversuch hinter sich. «Ich wollte nicht mehr», sagt sie zu Kader Loth (44), als die sie auf die Narbe auf ihrem Handrücken anspricht. Menke sei vor zwei Jahren wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung gewesen. «Ich glaube, ich habe das falsche Medikament gekriegt. Ich habe nur durch Gottes Fügung überlebt», sagt sie. Sie sei wach geworden und habe sich schliesslich selbst zur Notaufnahme gefahren. Den Versuch, sich das Leben zu nehmen, bereut sie: «Das war die grösste Dummheit meines Lebens. Der dümmste Fehler.»

Zwangsstörung durch Kindheitstrauma

TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47) erklärte ihr skurriles Verhalten, mit dem sie ihren Kollegen im Busch auf die Nerven geht. Sie leidet seit zwanzig Jahren an Zwangsstörungen: «Diese wurden durch ein Erlebnis in der Kindheit ausgelöst und dann durch ein weiteres Erlebnis, die Wende, gedoppelt», so Hanka. Sie fällt immer wieder durch ihr ungewöhnliches Verhalten auf, spricht etwa mit Insekten oder mischt sich aus Zahnpasta und Pfeffer einen Tee.

Sie zweifelte gestern an sich selbst. «Ich überlege, ob es ein Fehler war», sagte sie mit Tränen in den Augen über die Dschungel-Teilnahme. Sie frage sich, ob sie sich zuviel zugemutet habe. «Aber man will ja am Leben teilnehmen und nicht verlieren.»



Ob die nächste Dschungelprüfung für Ablenkung im Camp sorgt? An der nächsten Challenge treten Gina-Lisa Lohfink (30) und Honey (34) gegen Hanka Rackwitz und Kader Loth an. (kad)

Alle Infos zu «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» im Special bei RTL.de: http://www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html