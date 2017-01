Er nimmt den Mund zu voll :  Honey schummelt bei der ersten Dschungelprüfung

Der Startschuss ist gefallen: Die C-Promis sind ins Dschungelcamp eingezogen, und einer sorgt gleich am Anfang für Aufmerksamkeit. Alexander «Honey» Keen (34) stellt sich sofort in den Mittelpunkt – dank Gina-Lisa Lohfink (30). Obwohl das Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund Marc Terenzi (38) herzlich ausfällt, schmachtet das Model kurz darauf Honey an. Was hat das Grossmaul bloss an sich, das Ex-«Germany’s Next Topmodel»-Kandidatinnen so anziehend finden?

Er meldet sich freiwillig zur Prüfung

Lohfink und Honey landen im selben Dschungelteam, anders als ihr bester Freund Florian Wess (36), der Honey weniger lässig findet: «Ich kann das nicht verstehen, dass jemand wie du, der zwei Bachelor mit Eins hat, sich so nackt in der Dusche zeigt und von seinem Prügel redet. Das ist doch unterstes Niveau!» Er habe noch nie jemanden erlebt, der so schnell so «famous werden will» wie Honey. Der nimmt das allerdings gelassen und meldet sich gleich freiwillig zur ersten Prüfung.

Voller Elan kämpft er sich durch drei Boxen voller Schleim, Kakerlaken, Mehlwürmer, Grillen und Soldatenkrabben – und verliert dennoch. Denn: Honey versucht zu tricksen! Statt die Aufgabe mit dem Mund zu lösen, benutzt er frech seine Hand. Dumm gelaufen. Ob er im australischen Busch noch lernt zu denken, bevor er handelt? Sein Team kann es nur hoffen, wenn es in den kommenden Tagen nicht nur Reis und Bohnen essen will. (kyn)

