«Ein Schnapsglas voll Sperma bist du als Frau ja gewohnt» :  Hanka bringt Kader aus dem Loth

Bereits zum dritten Mal musste Reality-Trash-Queen Kader Loth (44) zur Dschungelprüfung antanzen. Ihre Begeisterung darüber hielt sich in Grenzen.

Anders als TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47), die einfach nur glücklich darüber ist, dass es nicht sie getroffen hat. Zudem ist sie sich sicher, dass eine Essensprüfung auf ihre Camp-Kollegin wartet. Ununterbrochen plappert sie auf die sowieso schon völlig fertige Kader ein: «Kader, es ist bestimmt eine Scheiss-Essprüfung. Mach einfach einen guten Job.» Wertvolle Tipps hatte die «Mieten, kaufen, wohnen»-Maklerin auch gleich parat: «Versuch es wenigstens. Wenn du was im Mund hast, was gar nicht geht: Weg damit.»

«Nun lass sie doch mal in Ruhe!»

Das wurde sogar Teamplayer Thomas Hässler (50) zu viel: «Nun lass sie doch mal in Ruhe! Die muss damit doch erst mal selbst fertig werden.» Und auch Malle-Jens (47) pflichtete bei: «Du weisst doch selber, wie das ist, wenn man die Nachricht kriegt.»

Doch Hanka liess sich nicht beirren, hüpfte weiter glücklich durch das Camp: «Ich bins nicht, ich bins nicht.» Und weiter: «Gut, so ein Schnapsglas voll Sperma kostet ja schon Überwindung. Als Frau bist du es ja gewohnt.»

Die Männer wüssten ja nicht, wie so etwas schmecke. «Es hat so ein bisschen einen Abgang wie Rhabarber, so ein bisschen pelzig.» Es schmecke sehr nach Eiweiss. «Nicht so lecker», erklärt sie.

Und Kader? Die zeigt im Dschungeltelefon, wie hässig Hanka sie macht – und streckt ihren Mittelfinger in Richtung Kamera. (paf)

