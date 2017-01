Dschungelmemme Kader bricht Ekel-Prüfung ab :  Bittere Tränen nach «Getier für Vier»

Am dritten Tag outete sich bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» die nächste Dschungel-Memme: Für Reality-Sternchen Kader Loth (44) war die Ekel-Prüfung zuviel des Guten. Sie trat mit TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47) für das «Snake Rock»-Team gegen Gina-Lisa Lohfink (30) und Honey (34) aus dem Base Camp an. Bereits der Name der Prüfung verhiess nichts Gutes: In der «Getier für Vier»-Challenge kreuchte es und fleuchte es gewaltig.

Zunächst mussten es die Kandidaten fünf Minuten liegend in einer Glaskammer aushalten, die in drei Bereiche unterteilt waren – und in die nach und nach Tiere gelassen wurden. Hanka flippte bereits aus, als Schlammkrabben in den Fussbereich gelassen wurden. «Die fassen mich die ganze Zeit an! Ich will nicht, lasst mich raus!», so die TV-Maklerin. Abbrechen wollte sie die Prüfung dann aber doch nicht und biss tapfer die Zähne zusammen.

«Ich möchte nicht, dass die in meine Brüste reinkriechen!»

An den Ratten, die dann auch den Bauch gelassen wurden, fand sie gar Gefallen: «Das geht. Die mag ich. Ach, ihr kleinen süssen Schnuffelmäusschen!» Die anfängliche Panik von Hanka übertrug sich dafür auf Gina-Lisa und Kader. Bei Gina-Lisa flossen sogar Tränen: «Ich möchte nicht, dass die in meine Brüste reinkriechen!»

Als ein bunter Mix aus Mehlwürmern, Grillen, Kakerlaken und Spinnen auf die Köpfe der Camper geschüttet werden sollte, zog Kader die Reissleine. «Nein, ich möchte nicht, ich will das nicht», rief sie, und brach die Prüfung mit dem Satz «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» ab. Hanka entschied sich, für drei Sterne weiterzukämpfen – Honey spielte für das Basis Camp weiter um sechs Sterne. Mutig blieben die beiden liegen, obwohl es um ihre Köpfe wie wild krabbelte.

«Es war krass, das zu machen»

«Hanka wächst über sich hinaus!», lobte Moderatorin Sonja Zietlow (48). Dann sind die fünf Minuten endlich vorbei – und die beiden müssen möglichst schnell an den Ball kommen, den es aus einer Box zu holen und in die Röhre zu legen gilt. Der Schnellere ist schliesslich Honey. «Ich habe mich nur auf mich konzentriert, hab an das Team gedacht. Das war natürlich auch Selbstüberwindung. Es war krass, das zu machen», sagte er.

Für seinen Einsatz kassierte er extra viel Lob von Gina-Lisa, die gar nicht aufhören konnte, ihn zu feiern und zu umarmen. Die Chemie zwischen den beiden – spätestens jetzt, nicht mehr zu übersehen! Wartet da etwa die erste Dschungelliebe?

Das «Snake Rock»-Team muss jetzt bereits den dritten Tag in Folge von Reis und Bohnen leben. Ein Grund mehr, der bei Kader das Fass zum überlaufen brachte: Das Model weinte nach der vergeigten Prüfung bittere Tränen – und überlegte sogar, das Dschungelcamp zu verlassen... (kad)