«Die waren in meiner Vagina!» :  Albinopython beisst Kader Loth

In der fünften Folge von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» durfte Kader Loth (44) dank Zuschauer-Voting erneut zur Dschungelprüfung antreten. In einer dunklen Höhle musste sie in verschiedenen Kammern die Sterne zwischen allerlei Getier suchen. Sie motzte, schniefte, schrie und erklärte unzählige Male, wie sehr sie die Zuschauer, die Moderatoren und überhaupt alle hasse.

In der dritten Kammer verlor der Reality-Trash-TV-Star fast die Nerven. «Ich sehe keine Tiere. Wo sind die? Ihr macht mir das Leben zur Hölle! Wo sind die Tiere? Wo sind die Sterne?» Schliesslich entdeckte Kader vier Löcher in der Wand. Moderatorin Sonja Zietlow (48) wollte helfen: «Das erste Loch, da kannst du am besten mit der Hand reingreifen.» Kader daraufhin patzig: «Ne, ich wollte mit dem Kopf rein! Soll ich da mit der Hand rein? Nicht, dass die Hand ab ist.» Sie jammerte: «Sagt ihr mir, was für Viecher da drin sind? Scheisse, ich hasse euch!»

Doch das Motzen und Meckern nützte nichts. Kader tastete sich durch die Löcher und traf im vierten Loch auf einen Albinopython. Der war von der tastenden Hand gar nicht begeistert – stürzte sich blitzschnell auf den Eindringling und haute seine Zähne in Kaders Hand. Loth schrie panisch auf: «Er hat mich gebissen. Ist der gefährlich? Ist der giftig?» Mehrfach wurde ihr versichert, dass die Schlange ungefährlich sei – und so machte Kader weiter.

In der vierten Kammer musste sie auf dem Rücken im Dunkeln, in fünf Zentimeter hohem Wasser liegend, ein Schlangenbad über sich ergehen lassen. «Ich hasse euch.» Doch Kader schafft die Prüfung! Am Ende wird sie aus ihrer Lage befreit, ist erst den Tränen nahe und dann einfach nur glücklich und stolz, dass sie neun von insgesamt zwölf Sternen erkämpft hat.

Dr. Bob (66) begutachtete den Schlangenbiss: «Es ist ein kleiner Biss, kein Blut, alles okay. Du warst sehr tapfer.»

«Vielleicht habe ich Pipi gemacht»

Kader erklärt, wie stolz sie sei. «Ich glaube, die letzten Niederlagen haben mich so motiviert, dass ich heute die Ängste total unterdrückt habe. Ohne eure Hilfe hätte ich nicht so viele Sterne geschafft. Ich bin so erleichtert. Vielleicht habe ich Pipi gemacht, ich muss da gleich mal in der Hose schauen.»

Zurück im Camp wurde Kader jubelnd von den anderen empfangen. Sie berichtete von ihrem Abenteuer und schmückte ihre Geschichte aus. Als sie vom Schlangenbad erzählte meint sie: «Die Schlangen waren in meiner Vagina!» Da wirkte der Biss gar nicht mehr so dramatisch. (paf)

