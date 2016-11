Die beste Landfrauen-Köchin heisst ... Sonja Schilt! :  Edelweiss brachte ihr Glück

Kochkünste, die ein ganzes Land begeistern: Dafür wurde Sonja Schilt (33) gestern zur Gewinnerin der TV-Sendung «Landfrauenküche» gekürt.

Die Freude der Berner Oberländerin war riesig! «Ich kann es kaum glauben», jubelte sie. Zumal ihre Teilnahme an der zehnten Staffel der beliebten Sendung nicht geplant war. Sie habe auch ohne Fernsehen genug zu tun, sagte die gelernte Metzgerin im Vorfeld der Ausstrahlung.

Mit Ehemann Beat (38) führt Sonja seit 2013 den Bauernhof ihrer Schwiegereltern in Iseltwald am Brienzersee. In den Sommermonaten, wenn die 19 Kühe auf der Alp sind, können Wanderer hier im Stroh schlafen. Da der Hof direkt am Jakobsweg liegt, kommen viele internationale Gäste.

Knapp 800 Übernachtungen zählten Schilts diesen Sommer. Das sei eine gute Einnahme­quelle, so die Mutter. Doch selber in die Ferien gehen sie, ihr Mann und die Kinder Larina (3), Melina (6) und Remo (8) nur selten, höchstens im Herbst mal eine Woche nach Mallorca. An ihrem Beruf gefalle ihr besonders, dass in jeder Jahreszeit etwas anderes zu erledigen sei.

Sonja Schilt kocht nie nach Rezept, sondern einfach das, was Garten und Betrieb hergeben. Ihre Speisen dekoriert sie gern mit Edelweiss.

Auch bei ihrem Landfrauen-Menü, mit dem sie gestern den Sieg holte, spielt die Alpenblume eine zentrale Rolle. Ein Edelweiss schmückte die Kräutersuppe und zum Rindfleisch-Sennentopf gabs Edelweisskartoffeln.

Den Dreigänger habe sie nur einmal probe­gekocht, gesteht Sonja Schilt. Das musste reichen. Und es hat gereicht. Geschmeckt hats allen wunderbar!