Dick geschminkt im Dschungelcamp :  Das Geheimnis von Kaders Smokey Eyes

Egal, ob Schleimbrühe, Tränen oder 6000 Kakerlaken im Gesicht: Das Make-up von Kader Loth (44) sitzt. Während Model Gina-Lisa Lohfink (30) sich im Dschungelcamp fast natürlich präsentiert und dafür viel Lob kassiert, glänzt das Trash-TV-Sternchen stets dick geschminkt.

«Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man morgens frisch aussieht, wenn man aufsteht», sagte sie schon vor der Abreise in den australischen Busch zu «RTL». Dafür hat sie sich vorab noch mal ihre künstlichen Wimpern auffrischen lassen, wie Ex-Camperin Sarah Joelle Jahnel (27) der «Bild» bestätigt: «Damit sieht man natürlich schon sehr geschminkt aus.»

Der Berliner Salon Brow Bar by Mary zeigt in einem Facebook-Video zudem, wie sie Loths Augenbrauen mittels Microblading «den letzten Schliff» gegeben haben. Zudem hat sich das TV-Sternchen Kajal und Make-up als Luxusgegenstände für das Camp eingepackt – aber nichts zum Abschminken. «Wirklich ungeschminkt hat man sie nicht gesehen», meint Sara Joelle. Stattdessen pappt sie sich Tag für Tag eine neue Schicht Make-up aufs Gesicht.

War der Luxusgegenstand von #KaderLoth eigentlich ein Edding 3000? @RTLde #IBES — Konstantin Mennecke (@Konste91) 2013-07-22 14:22:09.0

Allerdings lassen sich Smokey Eyes auf der Hängematte nicht ganz so einfach schminken, und so hat Kader mit ihren schwarzen Augenlidern mehr und mehr Ähnlichkeit mit einem Panda. Das fällt auch so manchem Fan auf. Einer fragt auf Twitter gar: «War der Luxusgegenstand von Kader Loth eigentlich ein Edding 3000?» Man darf gespannt sein, wie ihre Haut aussieht, wenn sie aus dem Dschungel rauskommt. (kyn)

