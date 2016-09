«Das Jenke-Experiment» :  RTL-Reporter schmeisst LSD und Ecstacy

Nach eineinhalb Jahren kehrt Reporter Jenke von Wilmsdorff (50) mit seinen extremen Selbstversuchen zurück auf den Bildschirm. Heute Abend (RTL, 21.15 Uhr) startet die vierte Staffel von «Das Jenke-Experiment» - und gleich die erste Folge dürfte ordentlich für Gesprächstoff sorgen.

Ecstasy, LSD und K.O.-Tropfen

Von Wilmsdorff greift wieder zu Drogen. Doch jetzt ist es der ganz harte Stoff. Während er in einer früheren Folge eine Woche lang jeden Tag Marihuana rauchte, probiert er heute unter der Aufsicht eines Drogenexperten von der Uni Freiburg Ecstasy, LSD, Ritalin und K.O.-Tropfen aus. Der Reporter untersucht die Wirkung dieser Drogen und ihren Einfluss auf den Alltag.

Dass die Gefahr bestehe, dass sein Drogenexperiment Zuschauer animieren könnte, selbst zu harten Drogen zu greifen, sieht er nicht: «Mir ist wichtig, die Dinge so abzubilden, wie sie sind. Ich stelle mich am Anfang nicht hin und sage: Das ist alles ganz fürchterlich. Ich zeige ja auch, dass ich mich gut fühlte und tanzte, als ich Ecstasy genommen habe», sagt von Wilmsdorff gegenüber dem «Kölner Stadt-Anzeiger». «Und ich hoffe und glaube nicht, dass das jemand als Werbefilm für Drogenkonsum ansieht. Wenn man eine Legitimation finden will, um das selbst auszuprobieren, dann findet man die immer. Die, die das wollen, haben die Entscheidung schon getroffen. Da bin ich nicht das Zünglein an der Waage.»

Crystal Meth war keine Option

Er sei auch nicht das Risiko eingegangen, auf irgendeiner Droge hängen zu bleiben. «Deshalb habe ich auch kein Crystal Meth genommen, obwohl das zurzeit ja eine sehr relevante Droge ist. Aber davon haben mir alle abgeraten, weil es so extrem schnell abhängig macht.»

In der zweiten Folge geht es beim «Das Jenke-Experiment» um Demenz, in der dritten um die Erfahrung, im Gefängnis zu sitzen und in der letzten um Essstörungen. (gru)