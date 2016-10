Mit ihren Star-Allüren sorgte Reality-Sternchen Sarah Joelle (26) bei ihren Mitkandidaten in der Dating-Show «Adam sucht Eva» für Stirnrunzeln. Am Schluss der ersten Folge revidierte die ehemalige «DSDS»-Kandidatin ihr anfängliches Urteil über die Single-Adams auf der Trauminsel: Während sie zunächst keiner der Kandidaten wirklich interessierte, schien sie ein Auge auf Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer (33) geworfen zu haben.

Nacktes Candlelight-Dinner auf der «Insel der Liebe»

«Bei mir und Daniel ist eine Art Sympathie entstanden», sagte sie. Bei einer Challenge gewann sie ein Date auf der «Insel der Liebe» und wählte ihn als Partner aus, weil sie mit Daniel «tiefgründige Gespräche» führen wollte. «Die Grundlage von Liebe ist, glaube ich, dass die Chemie zwischen zwei Menschen stimmt. Das ist bei Daniel und mir tatsächlich der Fall», so Sarah Joelle. Die beiden genossen mit Champagner und beim nackten Candlelight-Dinner die Zweisamkeit.

«Jesse meint, die kann richtig gut schlucken!»

Kandidat Jesse (30) zeigte sich sichtlich angetan von Ex-Queensberry-Sängerin Leo Bartsch (28). Nach der Begrüssung konnte er seine Augen gar nicht mehr von ihr lassen – und provozierte mit derben Macho-Sprüchen. «Die hat geile Blas-…», kommentierte er ihre Lippen. Kushtrim (27) konnte darüber lachen. «Jesse meint, die kann richtig gut schlucken!», führte er weiter. «Da regt sich was», so Jesse über sein bestes Stück. Er war später schliesslich auch mit der Nacktheit der Evas um ihm herum überfordert. «Ich sehe nur Titten! Das wollte ich einfach mal loswerden.» Daniel fand die Sprüche von Jesse komplett daneben. «Ich finde dass zeigt keine Wertschätzung gegenüber den Frauen», so der ehemalige Tennis-Profi.

Droht zwischen Jesse und Daniel der grosse Krach?

Eine Abneigung, die offenbar auf Gegenseitigkeit basiert. So lästerte Jesse später mit Kushtrim über ihn: «Er ist so arrogant, ob Promi oder nicht – wir sind genauso Menschen. Der hat uns genau so zu akzeptieren. Sobald es um Evas geht, respektiert er seine Mitmenschen nicht mehr. Ich hasse ihn, sorry.» Kushtrim pflichtete ihm bei: «Er ist eine falsche Schlange, sorry!» Ui, droht hier der erste grosse Insel-Krach?

Bittere Tränen am Lagerfeuer

Weich wurde Jesse, als Leo am Lagerfeuer die Gitarre hervorholte und ein Lied sang. «Es hat mich berührt, ich hab an meine Eltern gedacht», erzählt der Halbamerikaner später im Einzelinterview und bricht in Tränen aus. Sichtlich aufgewühlt erzählt er vom Verlust seiner Grosseltern und seiner Mutter. Der Song von Leo habe ihm gut getan. «Das hat richtig vibriert bei mir, ich hatte überall Gänsehaut.» Jesse war nicht nur von Leos Gesangskünsten angetan: Er war richtig geknickt, als die Sängerin am nächsten Tag lieber mit Kushtrim als mit ihm Yoga machte.