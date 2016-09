Dank Aneta wird es heiss bei «Dance Dance Dance» :  Da freut sich DJ Bobo

Ob «Dance Dance Dance» ihrer Beziehung gut tut? Kaum haben sich Daniela Katzenberger (29) und Lucas Cordalis (49) nach dem Sturz von letzter Woche wieder lieb, kriselt es erneut beim TV-Pärchen. Während beim gemeinsamen Bollywood-Tanz noch alles gut ist – abgesehen von Lucas' steifem Gezappel – und es von DJ Bobo (48) sogar ein «grosses Bravo» gibt, ist die gute Laune bei Cordalis' Solo-Auftritt futsch. Zu Will Smith' (47) «Miami»-Hit darf er mit heissen Ladys Samba tanzen und kommt ihnen ganz schön nahe. Das gefällt der Katze gar nicht, es herrscht Eifersuchts-Alarm! «Also Lucas hat mit mir noch nie so getanzt», meint sie.

Menderes versinkt in Selbstzweifeln

Auch Menderes Bağcı (31) leidet. Trotz totaler Tanz-Legasthenie wird er wieder auf die Bühne geschleift und tanzt schon wieder zu einem Song von Michael Jackson (†50). Dieses Mal heisst er «Scream». Die Choreographie sitzt wieder nicht, dafür immerhin der Jackson-Gesichtsausdruck – auch wenn es aussieht, als würde er etwas stinkendes riechen. Die Jury beurteilt ihn etwas besser, trotzdem versinkt er in Selbstzweifeln und jammert: «Ich habe diese Punkte nicht verdient.»

Seine Tanzpartnerin Aneta Sablik (27) will auch etwas von der Aufmerksamkeit haben und jammert über ihr sexy Bühnen-Outfit. Das und ihr rattenscharfer Auftritt zu Christina Aguileras (35) Song «Dirty» bewahrt sie und Menderes aber vor dem Aus. Sogar der böse Bobo gibt ihr ganze neun Punkte! Dafür gibt es eine Umarmung von Aneta, die der Schweizer sichtlich geniesst.

Sabia liebt ihr Single-Dasein

Sabia Boulahrouz (38) wird dieses Mal dazu genötigt, auf Beyoncé (35) zu machen, sieht mit grauenhafter monstervolumen-Frisur aber eher aus, wie Frankensteins Braut. Und welch Ironie: Sie tanzt zu «Single Ladies». «Ich liebe es, Single zu sein», tönt sie und wackelt über die Bühne. Es nützt allerdings nichts. Beim gemeinsamen Auftritt versuchen sie und Partner Leonard Freier (31) krampfaft sexy zu sein, aber es «fruchtet nichts», wie Sophia Thomalla (26) meint. Das Paar ist raus.

Fazit: Menderes muss auch in der nächsten Show antraben, die Katze ist wieder hässig und der Sieg der beiden Sportler Bene Mayr (27) und Philipp Boy (29) ist praktisch in Stein gemeisselt. Nicht nur, weil man sie kaum von den Profitänzern unterscheiden kann, sondern auch, weil Thomalla bei ihren Auftritten regelmässig in Wallung gerät. «Das war schon ganz geil» urteilt sie auch dieses Mal.