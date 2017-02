Dakota Johnson über die Fortsetzung des SM-Knüllers «Fifty Shades of Grey» :  «7 Stunden Sex simulieren geht an die Substanz»

Der erste Teil von «Fifty Shades of Grey» war für manche Fans unbefriedigend. Im zweiten Teil des Erotik-Streifens kommen sie nun aber voll auf ihre Kosten. Woher man das weiss? Weil Dakota Johnson (27) vor den Sex-Szenen einen Enthemmer-Hammer brauchte.

Bevor es mit ihrem Filmpartner Jamie Dornan (34) so richtig zur Sache ging, haute die S&M-Heldin sich einen Whiskey rein. Und beim Interview mit BLICK sah es so aus, als ob sie auch so einen Drink brauche. Aber Fragen wie diese sind bei dem Thema unvermeidbar.

BLICK: Was ist Ihr Lieblings-Sexspielzeug?

Dakota Johnson: Oh mein Gott, das ist jetzt aber sehr unzimperlich (lacht). Um ehrlich zu sein, ich habe kein Lieblingsspielzeug.

Befürchten Sie manchmal, dass Sie für den Rest Ihres Schauspielerlebens als Anastasia Steele gesehen werden?

Diese Gefahr besteht immer, wenn Filme derart die Pop-Kultur beeinflussen. Das heisst aber nicht, dass ich meine Rollenwahl bereue. Andererseits befallen mich manchmal schon Zweifel.

War es einfacher, Liebesszenen mit einem Partner zu drehen, den Sie – zumindest vor der Kamera – schon intim kennen?

Das ist ein Glücksfall. Wir haben sechs Monate zusammen vor der Kamera und auch ausserhalb des Sets Zeit miteinander verbracht. Es wäre sonst viel schwieriger gewesen, diese Szenen zu spielen. Sie sind nicht nur sexuell sehr explizit, sondern auch emotional überaus intim.

Sie haben Teil 2 und Teil 3 hintereinander abgedreht. Fühlte sich Ihr Freund nicht vernachlässigt?

Welcher Freund? Ich bin Single. Mein Job nimmt mich so in Anspruch, dass ich gar nicht über Männer nachdenke.

Sie sind von einer unbekannten Schauspielerin zum Weltstar aufgestiegen. Wie hat sich Ihr Leben verändert?

Ausser, dass ich jetzt vor Ihnen sitze und Ihre Fragen beantworten darf? (lacht). Die grösste positive Veränderung ist, dass ich mit Leuten, die ich wahnsinnig verehre, über Filme reden kann. Von Kollege zu Kollege. Ich bin nun einer von ihnen.

Ihre Eltern Don Johnson und Melanie Griffith haben sich mit Kommentaren zu der Rolle ihrer Tochter zurückgehalten.

Weil es mein Job ist und sie keine Einspruchsmöglichkeit hatten. Mein Vater war natürlich nicht sehr happy, weil er mich immer beschützen will. Ich glaube, er und meine Mutter hätten gerne meine ersten grossen Hollywood-Filme gesehen. Doch da die ziemlich gewagt sind, geht es einfach nicht (lacht).

Von den Dreharbeiten sickerte durch, dass die Sex-Szenen eine Ewigkeit dauern.

Ja. Sieben Stunden Sex zu simulieren, das geht an die Substanz.

Kann man so etwas trainieren?

Auf jeden Fall muss man sich körperlich darauf vorbereiten. Wenn ich nackt bin, möchte ich gut aussehen.

Sprich, sie fühlen sich sehr wohl in Ihrer Haut.

Ja, und das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Sie hat mich von Kindheit an gelehrt, dass Frauen wunderschön sind und dass man seinen Körper lieben soll.

Jetzt, wo Sie berühmt sind, trauen sich die Männer eigentlich mehr oder weniger, Sie anzusprechen?

Wenn ich jemals das Haus verlassen würde, könnte ich das rausfinden. (grinst)

Verstecken Sie sich?

Nein, das nicht. Ich bin einfach jemand, der am liebsten daheim ist. Ich verbringe lieber Zeit mit meinen engsten Freunden in meinen eigenen vier Wänden.

Was sind Ihre Hobbys?

Ich bin Amateur-Architektin. Ich designe schon seit einem Jahr an meinem Haus herum. Ich suche nach geeigneten Möbeln, Lampen, Wasserhähnen und solchen Sachen. Alles muss farblich und vom Stil genau passen. Zuletzt habe ich meine Küche fertig bekommen und bin sehr stolz darauf.

Kochen Sie gerne?

Ja, leidenschaftlich gern.

Was am liebsten?

Ich kann so ziemlich alles gut. Bevorzugt gegrillte Steaks oder Hähnchen mit Gemüse und Pasta. Und ich backe auch häufig.

Sind Sie vom Typ her eher die taffe oder die sensible Frau?

Ich finde, dass das eine das andere nicht ausschliesst. Klar ist, dass ich mitfühlender bin als der Durchschnittsmensch.

Sie haben sich das Wort «Tender» (zu Deutsch zärtlich) auf den Unterarm tätowieren lassen. Warum?

Warum nicht? (lacht)

Da Sie solo sind und nicht ausgehen, benutzen Sie Dating-Webseiten wie Tinder oder Ähnliches?

Ich habe Storys gehört, dass Leute da die Liebe ihres Lebens kennengelernt haben. Aber ich bin noch nie in Versuchung geraten.