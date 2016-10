«The Voice of Germany»: neue Staffel auch mit Schweizer Sänger

Mit dem Brienzer Blues-Gitarristen Marc Amacher (32) steht heute ein Schweizer Kandidat bewaffnet mit seiner Gitarre und dem Song «For What It's Worth» von Buffalo Springfield in der Kid Rock-Version auf der grossen Bühne der Castingshow «The Voice of Germany». Angemeldet wurde er von einem Bandkollegen. Denn eigentlich findet er: «Castingshows sind nicht das Gelbe vom Ei.» Nach langen Gesprächen mit seinem Umfeld gestand er sich dennoch ein, dass der Auftritt eine Riesen-Chance in Deutschland ist.

Der Auftritt auf der grossen TV-Bühne war für den erfahrenen Musiker nichts anderes als ein Konzert zu spielen. Vor den Reaktionen der Coaches hatte er keine Angst: «Wenn sich einer umdreht, ist es gut, aber ich werde so oder so weiterhin Musik machen.»

Grosser Schritt in Richtung Kindheitstraum

Mit seiner Band «Chubby Buddy», deren Name eine Anspielung auf sein Gewicht ist, sammelte er bereits ausreichend Bühnenerfahrung, was ihm eine gewisse Sicherheit für seine TV-Performance verschaffte. Begeistert sagt er: «Seit ich ein kleiner Bub bin, möchte ich Musik machen.» Mit seinem Auftritt ist er diesem Traum ein grosses Stück nähergekommen.

Die Blind-Castingshow «The Voice of Germany» geht in eine neue Runde. Das «Die Fantastischen Vier»-Duo Michi Beck (48) und Smudo (48) sowie Pop-Sänger Andreas Bourani (32) bekommen bei ihrer Suche nach den besten Stimmen Deutschlands Verstärkung von Popsternchen Yvonne Catterfeld (36) und Herzensbrecher Samu Haber (40). Ob sich einer der Coaches in den «Blind Auditions» für Amacher umdreht, sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben.