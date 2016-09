Bei «Promi Big Brother» wirds nass :  Ben zeigt ja mehr als Jessica!

Isa Jank (64), die schon viermal zwischen Luxus und Rattenhöhle pendeln musste, liess es sich oben ordentlich gut gehen und schoss sich mit Weisswein ab. Sternhagelvoll legte sie sich auf ihren geliebten Kunstrasen (der ja so echt aussehe), schaute in die Sterne und schlief ein. Wecken war schier unmöglich, merkte auch Ex-Kicker Mario Basler bald. Ihren Rausch stritt Isa später ab. «Ich hab im Garten geschlafen. Was sagst du denn da?» Klar, weil sie so müde war.

Spass hatten erstaunlicherweise auch Ben Tewaag (40) und Jessica (26). Der Sohn von Uschi Glas (72) machte den tiefgründigen Charmeur: «Das schönste an dir ist dein Gesicht», faselte er, während er Jessica eine Kopfmassage gab. Dabei hat die Dame ihn sogar in der Dunkelheit beeindruckt: Im Schlaf gab sie ein Stöhnkonzert, von wem sie wohl geträumt hatte? Bens Fazit nach der heissen Nacht: «Wenn ich mich da zu dir ins Bett geworfen hätte, hättest du wahrscheinlich gleich weitergemacht. Hätte dir nur was ins Händchen geben müssen.» Der alte Romantiker!

«Receiver» und «Giver»

Das Thema Sex war gesetzt - jetzt kamen Ben und Mario so richtig in Fahrt! Basler sei im Bett ein «Receiver», meinte Tewaag, und Mario führte aus: «Einfach hinlegen und machen lassen.» Ben hingegen, immer noch auf Romanze aus, sei ein «Giver». Er habe am meisten Spass, wenn es der Partnerin gefalle, säuselte er. Jessica blieb unbeeindruckt. Sie legte sich allein in die schaumige Badewanne . Aber wo wanderten da nur ihre Hände hin?

Überhaupt kamen die Zuschauer aus dem Staunen nicht mehr raus. In der Challenge kämpfte (einmal mehr) Joachim gegen Robin. Die Aufgabe: Mit einer um die Hüfte gebundenen Gumminudel eine an einem Gewinde festgemacht Mutter stossen. Gewonnen hat - schon zum dritten Mal - Joachim.

Ein Bild für die Ewigkeit! #PromiBB #PromiBigBrother https://t.co/hMaYkLLWGT — Benny Illinger (@IamIllgner) 2013-07-22 14:22:09.0

Das Haus verlassen musste Stephen Dürr (42). Auf ihn warten Frau und Kinder. (meg)