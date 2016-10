«Bauer sucht Frau»-Liebesschuft Martin liebt schon eine «Bachelor»-Kandidatin

In der RTL-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» bandelte Landwirt Martin mit Krankenschwester Julia an – dabei hatte er zu diesem Zeitpunkt sein Herz schon an Ex-«Bachelor»-Kandidatin Marisa verschenkt.