Bart Simpson motzt über Trump-Vorhersage :  «Recht zu haben, ist scheisse!»

Jede Folge der TV-Serie «Simpsons» beginnt gleich. Wir sehen Bart Simpson mit Kreide etwas an die Wandtafel kritzeln. Dieses Mal schreibt er keine normale Strafarbeit, sondern die Worte: «Being right sucks» – «Recht zu haben, ist scheisse».

Die «Simpsons»-Macher beziehen sich dabei auf ihre eigenen Orakel-Fähigkeiten. Sie hatten es nämlich vor allen anderen gewusst: Donald Trump wird einmal US-Präsident. Zu sehen in der legendären Folge «Bart to the Future» aus dem Jahr 2000. Dass ihre Vision eines Präsidenten Trump einmal wirklich wahr werden würde, damit haben die Verantwortlichen der Kult-Serie vermutlich niemals gerechnet. Als bekennende Linksliberale sind sie mit dem Ausgang der Wahl ganz und gar nicht zufrieden. Das beweisen sie nun mit dem Tafel-Gag in der neusten Folge, die in den USA diese Woche ausgestrahlt wird.

Wird der Terminator der nächste US-Präsident?

Gespannt sein darf man, ob eine andere Präsidenten-Prophezeiung auch noch wahr wird: In «Die Simpsons – der Film» ist Arnold Schwarzenegger Präsident der USA. Dafür müssten die Amerikaner zwar noch ihre Verfassung ändern, damit auch ein nicht in ihrem Land geborener Mensch Präsident werden kann. Aber wenn die «Simpsons» es vorausgesagt haben, muss es ja irgendwann wahr werden, oder nicht? (brc)