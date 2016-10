Bachelor auf 3+: Nackter Busen ist ok, Buddha-Symbole nicht

Ab heute Abend kämpfen 21 einsame Ladys um das Herz von Bachelor Janosch Nietlispach (28). Um in der Masse aufzufallen, ist offenbar jedes Mittel recht. Youtube-Sternchen Céline (21) begrüsst den Rosenkavalier im tief ausgeschnittenen Abendkleid und stellt die Weichen von Anfang an auf Sex. «Wir drei haben uns schon auf dich gefreut», prahlt die gelernte Coiffeuse beim Kennenlernen, und grapscht sich an die Brüste.

Ihren operierten Doppel E-Argumenten hat sie übrigens die Namen «Dolce» (dt. süss) und «Vita» (Leben) gegeben. Kickbox-Weltmeister Janosch lächelt verlegen: «Ihre Brust ist etwas ganz Schönes.» Auch der Sender hat seine helle Freude am Plastik, widmet dem Youtube-Sternchen einen grosszügigen Erotik-Einspieler unter der Dusche - und zeigt mit Célines nacktem Busen erstmals eine Kandidatin oben ohne. Ist denn nichts mehr heilig?

Janosch wird sitzengelassen

Umso ironischer, dass 3+ ausgerechnet bei leblosen Figuren die Notbremse zieht. BLICK hat die Premiere schon gesehen und weiss: Ausgerechnet Buddha-Statuen werden gepixelt. Warum, will man beim Sender nicht kommentieren. Vielmehr handle es sich bei der Religions-Zensur um einen «technischen Fehler», der im Eilverfahren bis heute Abend geändert werden soll.

Eines aber kann auch Zensur nicht schönreden: Studentin Caro lässt Janosch sitzen. Statt wie alle anderen im Abendkleid aus der Limo zu steigen, lässt sie sich per Briefpost entschuldigen. «Ich hoffe, du stehst nicht nur auf schöne Frauen, sondern auch auf intelligente», schreibt sie. Denn: Caro absolviert zu Drehbeginn gerade Abschlussprüfungen an der Uni. Janosch findets herzig: «Ich stehe auf kreative Frauen und freue mich, wenn sie kommt!» Für Caro gilt vorerst: Lieber einen Bachelor in der Tasche als einen an der Hand. (meg)