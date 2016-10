Eklat beim «Bachelor»-Public Viewing in Zürich: Vujo tickt aus

Eklat beim «Bachelor»-Public Viewing gestern im Zürcher Kaufleuten. Beim Start der neuen Staffel der Kuppelshow von 3+ pöbelte ein hochroter, stotternder Vujo Gavric (31) alles und jeden an. Und das nur wenige Tage, nachdem er drei Schulmädchen den Mittelfinger gezeigt hatte.

Ex-Rosenkavalier Gavric, der den Event als Nachfolger von Kult-Comedian Stefan Büsser (31) hätte moderieren sollen, schlug die Zuschauer mit seiner rüpelhaften One-Man-Show in die Flucht. «Ich weiss, dass sich die meisten mich zurückwünschen», startete er seinen siebenminütigen Bühnen-Monolog. Als die Menge ob der selbstverliebten Aussagen aufstöhnt, hässelt er: «Jetzt hört mal alle zu und haltet den Schlitten!»

«Bei mir tauchte jedes Mal die Polizei auf!»

An seinen eigenen Public Viewings sei noch richtig was gelaufen. «Das war wie ein Samstagabend. Da wurde fremdgeknutscht, da tauchte jedes Mal die Polizei auf», brüstete er sich. «Ich habe zweimal den Lappen abgegeben, aber ich hab ihn gern dafür gegeben, was ich erlebt habe.» Erlebt hat er offenbar viel. Denn plötzlich holt er zum Tiefschlag gegen seine Staffelgewinnerin Michaela (27) aus: «Auch wenn ich fremdgegangen bin, ist okay für mich. Danke, Michaela, schön, bist du in Bern geblieben!»

Als die ersten Zuschauer das Lokal verlassen, schreit er: «Lauft nicht alle nach Hause. So wichtig seid ihr auch nicht, dass ihr morgen früh um 07.30 Uhr im Büro auftauchen müsst!» Selbst Bachelor Nietlispach wird nicht verschont. «Janosch sagt immer, er sei Spitzensportler. Aber backstage säuft der ein, zwei Bier und ist schon im Elend. Das ist ’ne Riesen-Frechheit.»

«Ich kann dir auch was anderes in den Mund stecken!»

Als sich Busen-Céline beklagt, dass er ihr das Mikro zu nah an den Mund hält, wirds primitiv. «Ich kann dir auch was anderes in den Mund stecken!» Dann wirds Saubermann Janosch zu viel – er schnappt sich das Mikro und bittet: «DJ, mach Musik!» Heute Morgen meint Vujo zu BLICK, er sei nüchtern gewesen. «Ich hatte mich auf die Moderation vorbereitet, hab dann aber aus Nervosität alles gefreestylt. Das war halt Vujo-Style.» Er ist überzeugt: «Alle fandens super. Nächstes Mal kommen noch mehr Leute!»