Busenkrieg bei den «Bachelor»-Ladys: Jessica vs. Céline

Busenkrieg bei den «Bachelor»-Ladys! Die Aargauer Kosmetikerin Jessica (26) schoss am Dienstag gegen Konkurrentin Céline (21), weil diese in einem Erotikeinspieler der 3+ Kuppelshow ihre nackten Brüste zeigte. «Welcher Mann will schon eine Beziehung mit einer Frau, die ihre Titten der ganzen Schweiz gezeigt hat?», lästerte Jessica. Auch dass Youtube-Sternchen Céline ihre auf Körbchengrösse E vergrösserten Brüste bei Rosenkavalier Janosch Nietlispach (28) als «Dolce» und «Vita» vorstellte, stiess ihr sauer auf. Nun aber zieht ausgerechnet Jessica selbst blank.

Erotik vs. Porno

Und das beim Lesben-Sex! Barbusig liegt das portugiesisch-stämmige Hobby-Model auf einer nackten, dunkelhaarigen Schönheit und spielt mit deren Brüsten. Ist das nicht Heuchelei? «Was Céline getan hat, war billig», rechtfertig sich Jessica, «aber mein Foto hat Stil.» Das Bild stammt aus einem privaten Shooting, das sie mit einer befreundeten Fotografin geführt hat.

«Lesbisch bin ich nur für die Kamera»

Steht die «Bachelor»-Kandidatin etwa gar nicht auf Männer? «Janosch ist ein Traumtyp», versichert sie, und wiegelt ab: «Lesbisch bin ich nur für die Kamera.» Ausser einem Mädchenkuss zu Teenager-Zeiten habe sie noch nie etwas mit einer Frau gehabt.

Ihre Fotos seien «pure Erotik», die sie sich nun auf Leinwand drucken lassen und zu Hause im Wohnzimmer aufhängen will. In diesen Genuss könnte auch Rosenkavalier Janosch kommen. «Wenn er mich wählt, mache ich neue Bilder, die nur er zu sehen kriegt.»