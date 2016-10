Sender 3+ lobt Vujo für Moderation von «Bachelor»-Public Viewing

Er hat alle vor den Kopf gestossen - aber sein Chef applaudiert. Ex-Rosenkavalier Vujo Gavric (31) sorgte gestern Nacht mit seinem Skandal-Auftritt am offiziellen 3+ «Bachelor»-Public Viewing im Zürcher Kaufleuten für rote Köpfe. Erst pöbelte er gegen das Publikum: «Jetzt hört mal alle zu und haltet den Schlitten!» Dann doppelte er nach: «Lauft nicht alle nach Hause. So wichtig seid ihr auch nicht, dass ihr morgen früh um 07.30 Uhr im Büro auftauchen müsst!» Bei Busen-Céline wurde er richtig primitiv: «Ich kann dir auch was anderes in den Mund stecken!» Danach prahlte er mit seinen Suff-Fahrten: «Ich habe zweimal den Lappen abgegeben, aber ich hab ihn gern dafür gegeben, was ich erlebt habe.»

«Sehr gut gemacht»

Während heute Nachmittag (Stand: 14:45 Uhr) über 58 Prozent Prozent der BLICK-Leser der Meinung sind, dass Vujo diesmal übertrieben hat, lobt 3+ Senderchef Dominik Kaiser (46) den Rüpel. «Was ich gehört habe – ich bin gerade geschäftlich in Indien - hat er das anfangs sehr gut gemacht», so Kaiser zu BLICK. Dabei dauerte es gerade einmal 24 Sekunden bis zum ersten verbalen Angriff aufs Publikum. «Da ich nicht selbst vor Ort sein konnte, kann ich die Moderationsleistung von Vujo nicht direkt beurteilen», wiegelt Kaiser ab. Er findet, das Public Viewing sei «für die Fans ein toller Ort, um den Bachelor und viele Kandidatinnen persönlich kennen zu lernen».

Lässt 3+ ihn nun fallen?

Gestern haben sie Gavric von seiner fiesen Seite kennengelernt. Dennoch: Vujos Pöbeleien dürften ein Nachspiel haben. Kaiser gibt sich verschlossen, meint aber: «Wir werden in den nächsten Wochen einiges an den Public Viewings ausprobieren und uns Ende Woche entscheiden, was wir nächste Woche im Detail machen.» Auf gut Deutsch: Vujo ist seinen Job vielleicht los. (meg)