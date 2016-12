Jetzt spricht die Sex-Gespielin des Bachelors :  «Janosch ist respektlos!»

Erst musste sie einstecken. Jetzt teilt Vesna (24) aus! Am Donnerstagabend hatte 3+-Rosenkavalier Janosch Nietlispach (28) das bestgehütete «Bachelor»-Geheimnis herausposaunt. «Ich hatte in Thailand Sex mit einer einzigen Frau», prahlte er – und verneinte die Frage, ob es sich bei der Partnerin um Staffelgewinnerin Kristina (22) handelte.

Damit öffnete der Bachelor die Büchse der Pandora. Denn seine wahre Sex-Gespielin war Kristinas beste Freundin Vesna. Und die ist jetzt richtig sauer auf ihn! «So etwas Intimes auszuplaudern, ist respektlos gegenüber seiner Freundin und auch gegenüber mir», sagt die Zürcherin aufgebracht. Denn die Liebesnacht am Set der Kuppelshow hätte nie an die Öffentlichkeit sollen. Schlimm genug schon, dass Janosch nach dem Sex nicht sie, sondern Kristina zur Gewinnerin kürte. Dass er jetzt die ganze Schweiz am Laken-Debakel teilhaben lässt, beschämt Vesna. Fies findet sie die Prahlerei aber auch für ihre beste Freundin Kristina. «Vor allem, weil die beiden betonen, wie glücklich sie zusammen sind. Wäre das mein Freund, ich würde das nicht akzeptieren», stellt sie klar.

Kristina aber hält an ihrer Liebe fest. Gegen aussen gibt sich die Sachbearbeiterin unerschütterlich. «Zwischen Janosch und mir ändert sich gar nichts», sagt sie kühl. An der Freundschaft mit Vesna muss sie jetzt wieder arbeiten. Vesna gibt sich hoffnungsvoll: «Momentan braucht es einfach Zeit, bis Gras über diese Geschichte wächst.»