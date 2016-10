Der Bachelor: Jessica und Sarah haben Geist im Hotelzimmer in Thailand

Geisterstunde im thailändischen «Bachelor»-Camp. Im Luxushotel auf Ko Samui, wo die bereits abgeschlossenen Dreh­arbeiten zur 3+-Kuppelshow stattfanden, passierte Unerklärliches. «In unserem Zimmerspukte es!», berichten Kosmetikerin Jessica (26) und Pferdestall-Mitarbeiterin Sarah (24) gegenüber Blick am Abend. Der Horror begann in der zweiten Nacht auf der Tropen­insel. «Wir erzählten uns aus Langeweile Geistergeschichtli», erinnert sich Jessica. Dabei packt Sarah über ihre gespenstigen Erlebnisse auf Geisterjagd in Schottland aus. «Da war ich mal in einem Spuk-Schloss und besuchte das Grab eines Verstorbenen, dessen Seele nicht zur Ruhe gekommen war», erzählt sie.

«Plötzlich bewegte sich der Vorhang»

Mit ihren Geschichtli wecken die zwei Ladys, die ab Montag um das Herz von Bachelor Janosch Nietlispach (28) kämpfen, die Thai-Geister.«In der Nacht konnte ich nicht schlafen», ­erinnert Jessica. Sie habe gespürt, dass etwas im stockdunklen Zimmer nicht stimme. «Ich fühlte mich aus einer Ecke beobachtet. Dann bewegte sich plötzlich der Vorhang und die Türen wackelten.» Besonders merkwürdig: Als ­Sarah am nächsten Morgen erwacht, erinnert sie sich an einen Traum, in dem ihre Zimmerpartnerin von etwas beobachtet wurde. «Mir lief es eiskalt den Rücken runter», sagt ­Jessica rückblickend.

Aus Hollywood-Filmen lernte sie viel

Frühmorgens rannten die Ladys in den nächsten Supermarkt. Auf ihrer Liste: Knoblauch, den sie sich über die Eingangstür ihres Hotelzimmers hängten, und Meersalz zum Verstreuen in allen Ecken des Zimmers. «Ich weiss aus Hollywood-Filmen, wie man Geister vertreibt», sagt Jessica selbstbewusst. Und siehe da: In der darauf folgenden Nacht war es im Zimmer mucksmäuschenstill.