Bachelor: Kandidatin Jessica verlässt Janosch für anderen Mann

Da war Bachelor Janosch Nietlispach (28) baff! Die Aargauer Kosmetikerin Jessica (26) servierte den Kickbox-Weltmeister gestern Abend eiskalt im TV ab. «Ich habe vor meiner Abreise jemanden kennengelernt», sagte sie ganz bestimmt. «Ich dachte, ich könnte ihn vergessen, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich vermisse ihn», so Jessica am Frühstückstisch zu Janosch. Er liess sie gehen - und sie fand ihr Glück.

Jetzt ist klar, gegen wen Janosch seine Jessi verloren hat: Es ist kein Geringerer als Ex-«Bachelorette»-Kandidat Oliver Schmid (30)! Der Personaltrainer kämpfte vor einem halben Jahr im Fernsehen erfolglos um das Herz von Bachelorette Zaklina Djuricic (29). Jessica lernte ihn ausgerechnet am Public Viewing zu seiner Kuppelshow kennen. «Ich stand allein in der Raucherecke, da kam er durch die Tür», sagt sie zu BLICK. «Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich spürte, wie ich rot wurde, als mich sein Blick traf.»

Die zwei tauschten Nummern und trafen sich immer öfter. «Irgendwann habe ich realisiert, was ich für ihn fühlte - und mich an meine längst vergessene Anmeldung beim Bachelor erinnert.» Dabei habe sie nur einen Gedanken gehabt: «Ich wünschte mir, dass er sagt: Jessy, geh nicht!» Doch den Mut dazu fand Oliver erst, als er seine Jessy an den Flughafen brachte. «Da war es schon zu spät. Ich gab ihm einen letzten Kuss und verabschiedete mich.»

Sie dachte nur an Oli

In Thailand seien ihr schnell Zweifel an ihren Gefühlen gegenüber Janosch gekommen. «Ich wollte da nur noch weg, in Olivers Arme», erinnert sie sich. «Ich fragte mich: Was mache ich hier bloss?» Wenig später gestand sie dem armen Janosch in einem Einzeldate ihre wahren Gefühle. «Auf dem Heimflug hatte ich nur eins im Kopf: Oli, ich liebe dich!»

Janosch: «Ich fühle mich verarscht!»

Junggeselle Janosch findet das fiese Spiel alles andere als rosig. Hinter den Kulissen hat es offenbar gewaltig geknallt. «Ich habe Jessica nach Hause geschickt, weil ich rausgefunden habe, dass sie vergeben war und das Ganze nicht ernst nahm», so Janosch zu BLICK. Er stellt klar: «Ich fühlte mich verarscht und fand es unfair mir und den anderen Girls gegenüber, die wirklich nach Thailand gereist sind um die grosse Liebe zu finden.»