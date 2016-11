Janine wurde gar nicht aus der Show geworfen :  Bschiss beim «Bachelor»!

Die Aargauer Pharma-Assistentin Janine (28) ist raus, Bachelor Janosch Nietlispach (28) schenkte ihr in der fünften Nacht der Rosen keine Rose mehr. «Anfangs habe ich dich grossartig gefunden», meinte er zögerlich, und fügte dann an: «Andere Frauen haben mich aber mehr beeindruckt.» Das Fazit: Janine kriegte keine Rose - obwohl sie «eine Hammer Frau» sei. Erstaunlich: Obwohl sie gerade abgewiesen wurde, lächelte Janine und schien keineswegs traurig zu sein.

In Wahrheit ging sie freiwillig

Das hat seinen guten Grund. Denn beim «Bachelor» wurde beschissen! Wie BLICK weiss, wurde Janine nicht aus der Sendung entlassen - sie ging freiwillig. Den Zuschauer liess man aber glauben, dass der begehrte Junggeselle keinen Korb gekriegt hat. Der Grund für Janines Abgang: Das Heimweh nach ihren Kindern war einfach zu gross. Schon beim Dreierdate mit Konkurrentin Laura hatte sie Janosch über ihre Gefühlswelt aufgeklärt.

Ihr Töchterchen (8) und ihr Söhnchen (6) fehlten ihr in Thailand so sehr. «Ich habe es unterschätzt, es machte mir zu schaffen in den letzten paar Tagen», sagte sie ganz ehrlich. Janosch sei zwar ein toller Mann, aber ihre Kinder machten ihr mehr zu schaffen als die Liebe. Der Bachelor zeigte grosses Verständnis für das Leiden des Mamis.

Janosch spielte mit

Kein Wunder, denn der Bachelor war in den Kamera-Bschiss eingeweiht und musste mitspielen. «Ich hätte sie nicht raus geworfen», sagt er im Nachhinein zu BLICK. «Sie hatte solches Heimweh nach den Kindern und wollte gehen. Und sie dachte, sie habe eh keine Chance, weil sie jemand anderes als Favoritin erachtete.»