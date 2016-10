Janosch Nietlispachs rote Augen: Kein Kiffen aber Augenkrankheit

Noch 18 Ladys buhlen heute Abend um Bachelor Janosch Nietlispach (28) – dachten zumindest sie. Denn Nummer 19 ist schon im Anmarsch – und daran dürfte sich die Konkurrenz die Finger verbrennen. Die blonde Sexbombe Caro (31) aus Berlin platzt abends plötzlich in die fröhliche Runde auf Ko Samui und sorgt damit für böses Blut. «Sie sieht aus wie ein Mann», lästert die operierte Busen-Céline (21). Rosenkavalier Janosch steht plötzlich inmitten eines Zickenkriegs gegen die deutsche Kunsthistorikerin.

Dabei sorgt seine Mimik für Verwunderung. Der Kickbox-Weltmeister schaut mit müdem Blick in die Kamera, scheint Mühe zu haben, seine roten Äuglein offen zu halten. Tags darauf dasselbe Bild, unter der grellen Sonne Thailands bringt Janosch seine Augen kaum auf. Hat da jemand seinen Zicken-Frust in Alkohol ertränkt oder gar an einem Joint gezogen?

Er hat eine Krankheit

Janosch winkt ab. «Ich habe am Set keinen Schluck Alkohol getrunken», beteuert er. Hinter seinem müden Blick steckt keine durchzechte Nacht, sondern eine Krankheit. «Ich leide seit fünf Jahren an einer chronischen Augenentzündung, und es wird immer schlimmer», so der Zuger. Weil seine Tränendrüsen verstopft sind, trocknen die Augen aus und müssen mehrmals täglich mit Tropfen befeuchtet werden. Sein Sehvermögen sei sehr gut, sagt Janosch, ärgert sich aber: «Die Leute denken immer, ich hätte gekifft. Dabei ist meine Krankheit überhaupt nicht lustig.» Sein Leiden in den Griff zu kriegen, sei schwer. Derzeit erhofft er sich Heilung durch Akupunktur.

Heute gibts Peitschen und Leder

Auch sonst bleibt dem Bachelor heute nichts erspart. Mit fünf Ladys muss er für die Kamera Kinoklassiker nachspielen. Es kommt, wie's kommen muss: Janosch peitscht in «50 Shades of Grey»-Manier eine halbnackte Tanja (28) aus.