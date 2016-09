Bachelor Janosch Nietlispach: Viel Silikon-Brüste im Bacheor-Haus

In zwei Wochen startet die neue «Bachelor»-Staffel. Und schon jetzt ist klar: So kurvig war die Liebessuche in Thailand noch nie. Die 21 Kandidatinnen, die um das Herz von Profi-Kickboxer Janosch Nietlispach (28) buhlen, kämpfen mit allen Waffen der Frauen. Die verdanken sie nicht nur Mutter Natur. Im «Bachelor»-Camp herrscht Silikon-Alarm! Allen voran Youtube-Sternchen Céline (21, über 5'000 Follower).

Die gelernte Coiffeuse trägt die wohl grösste Oberweite der Show. «Ich hatte von Natur aus 65 A», sagt sie und gesteht, sich mit diesen «kleinen Brüsten» nicht als Frau gefühlt zu haben. Nach zwei Brust-Vergrösserungen - die erste mit 18 Jahren - trägt sie heute Grösse 75 F. Céline freut sich: «Wenn ich alt bin, werde ich mit meinen prallen Brüsten mal die geilste Oma der Welt!» Zufrieden ist sie aber noch lang nicht. «Es bisschen grösser wären sie noch schöner.»

«Sie starren ständig auf mein Décolleté!»

Kosmetikerin Jessica (26) liess sich den Busen vergangenes Jahr von A auf D vergrössern. «Ich hatte 15 Kilo abgenommen, entsprechend war meine Brust geschrumpft», sagt sie zu Blick am Abend. Jetzt hat sie zwar neues Selbstbewusstsein, bemerkt aber auch Nachteile. «Frauen mit Silikon-Brüsten kriegen schnell den Schlampen-Stempel!» Denn: «Die Männer starren ständig auf mein Décolleté.»

Heavy Metal-Frontgöre Silvie (31) geniesst dank ihrer vergrösserten Brust neues Selbstbewusstsein. «Nach der Geburt meiner heute elfjährigen Tochter waren meine Proportionen nicht mehr schön. Meine kleine Brust machte mir psychische Probleme.» Bachelor Janosch hat mit Silikon kein Problem. «Ich bevorzuge zwar natürliche Brüste. Aber immer noch lieber ein Silikon-Busen als Haar-Extensions!», sagt er. Das dürfte vor allem für eine zum Problem werden: Nageldesignerin Jana (22) gesteht: «Ich habe Gelnägel, gemachte Brüste und trage Hair-Extensions.»