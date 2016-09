Die tiefe Narbe von Janosch Nietlispach :  Darm-Drama um den Bachelor!

Ab Mitte Oktober buhlen 22 liebeshungrige Ladys auf 3+ um das Herz des neuen Schweizer Bachelors. Der Nachfolger des Berner Post-Angestellten Tobias Rentsch (39) kann sich sehen lassen! Janosch Nietlispach (27) ist Kickbox-Weltmeister aus Cham ZG, 1.97 Meter gross, stark und smart. Trägt er Badehose, fällt der Blick aber nicht als erstes auf seine gestählten Muskeln, sondern auf die Narbe unter seiner rechten Brust.

«Ich schäme mich nicht, sie zu zeigen»

Eine Kampfverletzung? «Nein», sagt Janosch zu BLICK. «Als acht Woche altes Baby hatte ich einen Darmverschluss, erbrach ständig Muttermilch.» Sein Mami brachte ihn dann notfallmässig in den Spital, wo er operiert wurde. Weil sich danach ein Infekt bildete und die Wunde eiterte, ist sie bis heute schlecht verheilt. «Weh tut das aber nicht», sagt Janosch. Die Narbe störe ihn auch nicht. «Sie ist ein Teil von mir und ich schäme mich nicht, sie zu zeigen.»

In Russland platzte ihm das Schienbein auf

Ohnehin trägt der neue Bachelor schon viele Spuren seines Lebens am Körper. Über dem Auge prangt eine Kampfnarbe, mit einem Japan-Messer schnitt er sich einmal quer übers Knie. Seine schlimmste Verletzung zog sich Janosch aber in Russland zu. «Ich gab im Kampf einen Low-Kick, da platzte mein Schienbein auf. Dummerweise waren wir bei minus vierzig grad in Sibirien, und ich wurde in ein früheres Militärspital gebracht.»

Weil sich der Arzt weigerte, die Wunde zu nähen und er erst bei seiner Rückkehr in die Schweiz behandelt werden konnte, bildete sich auch da ein Infekt. Trotz seines knallharten Sports hat sich der Bachelor außer der Nase noch nie etwas gebrochen. «Ich habe eine super Abwehr», zwinkert er. «Würde meine Nase schief gehauen, würd' ich sie aber gerade biegen lassen.»