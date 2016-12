Das ist die beste Freundin des Bachelors :  Was willst du denn noch, Janosch?

Heute Abend vergibt Bachelor Janosch Nietlispach (28) nach neun Wochen Liebessuche am TV seine letzte Rose. Sachbearbeiterin Kristina (22) aus Wallisellen ZH, Einkaufsmanagerin Vesna (24) aus Schlieren ZH und Soziologie-Studentin Arina (23) aus Winkel ZH wollen das Herz des Zuger Kickbox-Weltmeisters erobern.

Beim grossen Finale heute Abend holt sich der Beau deshalb Unterstützung von seinen engsten Freunden: Sein grosser Bruder und Gastronom Ramon (30), sein bester Freund Bala (29) und seine beste Freundin Melanie (28).

Sofort wird klar: Die Blondine verdreht heute so manch einem TV-Zuschauer den Kopf. Und man fragt sich: Was willst du denn noch, Janosch? Die Zürcher Personalfachfrau ist bildschön, stilsicher und seit Schulzeiten an seiner Seite. Dennoch funkte es nie zwischen den zwei.

«Wie eine Schwester»

«Sie ist wie eine Schwester für mich. Ich würde sie niemals im Leben anfassen oder etwas mit ihr anfangen», erklärt Janosch. Auch Melanie beharrt darauf, dass zwischen ihnen nie etwas gelaufen sei. «Was gibt es Schöneres im Leben als eine solche Freundschaft? Wir kennen unsere Stärken und Schwächen so gut wie kaum ein Anderer», sagt sie.

Mehr als gerne helfe sie ihrem besten Freund bei der Liebessuche. Was für eine Frau wünscht sie sich für den Schönling? «Eine, welche ihn bei all seinen Aktivitäten unterstützt und ihn vielleicht auch manchmal ein bisschen zur Ruhe bringt.» Janosch sei ein sehr grosszügiger Mensch. «Ich wünsche ihm eine Frau, welche dies nie auszunutzen versucht.»

Sie hat keine Favoritin

Obwohl sie heute Abend Studentin Arina ins Verhör nimmt, will sie sich auf keine Favoritin festlegen. «Im Endeffekt muss Janosch eine Entscheidung treffen und glücklich damit sein. Und so wie es aussieht, ist er glücklich. Das ist das Wichtigste für mich.»