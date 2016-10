Busen-Attacke und Ekel-Schampus mit Janosch Nietlispach :  Der Wäääächelor!

Wäääck-Alarm beim «Bachelor»! Rosenkavalier Janosch Nietlispach (28) lässt heute Abend nichts anbrennen - und (fast) keine unberührt. Der Bachelor, der ab heute auch als «Grapschelor» durchgehen kann, lässt sämtliche Hemmungen fallen. Dabei sinkt offenbar auch das Niveau. Auf dem obligaten Segelausflug lässt es der Kickbox-Weltmeister erst einmal golden regnen: Champagner-Dusche für seine Ladys! Klar, dass die eine oder andere dabei angekleckert wird. Der Zuger lässt sich nicht zweimal bitten und leckt den Schaumwein ohne zu fragen von Célines Busen. So nah hat er «Dolce» und «Vita» noch nie erlebt!

Was dann kommt, ist aber nicht mehr sexy, sondern Porno pur - und bald auch grusig. Mit verbundenen Augen lässt sich der Rosenkavalier von seinen Ladys verwöhnen. Das Ziel: Alle nur mithilfe seines Tast- und Geruchsinns zu erkennen. Die Freundinnen Vesna (23) und Kristina (22) gehen gleich zu zweit ran - eine links, eine rechts - und lecken Janosch den Bart ab. Wääääk!

Occasion-Schampus von Vesna

Dem Wolf im Schafspelz gefällts. Er lässt sich gleich ein Cüpli reichen. Doch die Sache hat einen Haken: Als Janosch mit offenem Mund den Champagner erwartet, spuckt ihm Vesna ihren Occasion-Schampus aus dem Mund in den Mund. Noch mehr wääääk! Die Szene unterbietet sogar Janoschs Vorgänger Tobias Rentsch (39), der aus dem getragenen Schuh von Kandidatin Laura Nora Champagner trank.

Vesna ist Stolz auf ihre Grüsel-Show und meint: «Ich glaub, er findet uns wirklich gut. Weil so etwas wie uns gibts hier nicht!» Bachelor Janosch versucht gegenüber BLICK zu relativieren. «In dem Moment wars okay für mich», sagt er, lenkt aber ein: «Im Nachhinein ist es mir aber schon peinlich, wenn das tausende Leute am TV sehen.»

Ein Tag, zwei Frauen

Ähnlich erging es wohl Laura und Larissa. Denn Janosch knutscht an einem Tag gleich mit beiden - ohne, dass sie voneinander wissen. Mit Laura schmust er auf einem einsamen Boot auf hoher See, mit Larissa zu später Stunde am Strand. Solch einen Casanova gabs beim «Bachelor» noch nie! Janosch selbst siehts gelassen. Dass seine Eltern und Freunde heute Abend eine Porno-Show geliefert bekommen, ist ihm nicht peinlich. Janosch warnt aber: «Kinder haben heute «Bachelor»-Verbot!» (meg)