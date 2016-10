Bachelor Janosch: Heisser Dreier mit Vesna und Kristina

Er hat schon Busen begrapscht, Brüste abgeleckt und Ekel-Schampus getrunken. Heute Abend setzt Bachelor Janosch Nietlispach (28) noch einen obendrauf - und hat vor laufenden Kameras einen Dreier. Die besten Freundinnen Vesna (23) und Kristina (22) brechen zu später Stunde in die Villa des Junggesellen ein und inszenieren sich - während er am Duschen ist - in sexy Dessous auf seinem Bett.

Als der Zuger Kickbox-Weltmeister nur mit einem Tüechli um die Hüfte aus der Dusche steigt, bleibt ihm fast die Spucke weg. Aber nur fast. Denn dieser Rosenkavalier nimmt die sexy Einladung gern an. Den Reizwäsche-Überfall findet er aber alles andere als fraglich. «Das hat mit billig nichts zu tun», sagt er zu BLICK. «Am Anfang der Sendung war ich noch prüde. Jetzt gebe ich halt Gas», meint er locker. Und: «Ich war froh, endlich einen geilen Abend zu haben.»

«Hier geht es nicht um Schönheit!»

Denn Sex und Erotik seien für ihn etwas vom Wichtigsten in einer Beziehung. Hätte er die Wahl aus allen Kandidatinnen gehabt, hätte der Bachelor keine anderen zwei Ladys im Bett haben wollen. «Das hier ist keine Miss-Wahl», betont er. «Hier geht es nicht um Schönheit, sondern darum, dass die Frau menschlich zu mir passt. Und das ist bei Vesna und Kristina der Fall.» Er habe sich Frauen auch privat nie nach dem Äusseren ausgesucht, sondern stets auf die inneren Werte geschaut.

Ob es an jenem Abend zu Sex gekommen ist, will Janosch aber nicht verraten. «Ein Gentleman schweigt und geniesst.» Deutlicher werden die offensiven Freundinnen selbst. Kristina klärt auf: «Als die Kameras aus waren, lief nichts mehr.» Und Vesna erklärt: «Wir wollten Janosch nur heiss machen und dann wieder fallen lassen.» Darum sei nicht mehr als Küssen gelaufen.

Was sagen ihre Eltern?

Und was sagen die Eltern der beiden christlich-orthodoxen, serbisch-stämmigen Freundinnen? Kristina lacht: «Sie unterstützen mich in allem, was ich mache. Sie sind da ganz locker.» Einkaufsmanagerin Vesna hat weder Eltern noch Arbeitgeber vor der heissen Szene gewarnt. «Die Dessous stehen mir doch gut», meint sie locker. «Was sollen sie denn schon sagen?»