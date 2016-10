«Bachelor»-Blenderin Nicole K. studiert jetzt wirklich in Wien

Vor einem Jahr hielt sie den Bachelor und seine Ladys zum Narren. Das Wiener Luder Nicole K. (26) schummelte sich wochenlang intelligenter als sie wirklich war, gaukelte vor, in Österreich Medizin zu studieren. Bis BLICK ihren Bluff enttarnte.

Jetzt muss Nicole nicht mehr lügen: Die blonde Sexbombe, die Bachelor Tobias Rentsch (39) in Thailand ihr Höschen schenkte, sagt stolz zu BLICK: «Ich bin jetzt wirklich an der Uni eingeschrieben!» Und es stimmt: Die Universität Wien bestätigt auf Anfrage die Echtheit ihrer Legi. Ob es sich beim Studiengang tatsächlich um Chemie handelt, darf die zuständige Mediensprecherin aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Der Professor zweifelt

Doch Nicole hadert mit ihrem Grips. «Ich mach erst mal ein Semester und schaue, ob ich es schaffe. Mein Professor meinte, dass ich mir da viel antue», sagt sie nüchtern. Denn die Laienschauspielerin und gelernte Bürokauffrau, die sich schon als versexte Sängerin («L'amour Toujours») versuchte, hat keine Matura. Deshalb muss sie zusätzliche Kurse in Biologie, Physik und Deutsch belegen. Besteht sie das Semester, wird sie definitiv zum Studium zugelassen.

Nicole ist fest entschlossen, endlich einen wahren Bachelor in der Tasche zu haben.«Dieses Jahr ist mein Vater an Lungenkrebs erkrankt und muss sich Strahlentherapie unterziehen», sagt sie traurig. «Darum will ich in die Forschung.»