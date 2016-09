Bachelor Janosch Nietlispach :  «Ich stehe auf rasierte Ladys!»

Er ist der fünfte Schweizer Bachelor: Janosch Nietlispach (27) ist Europa- und Weltmeister im Kickboxen und als Besitzer eines eigenen Crossfit-Centers in Luzern bereits Jungunternehmer. BLICK hat dem neuen Rosenkavalier auf den Zahn gefühlt.

BLICK: Janosch Nietlispach, du siehst gut aus, hast ein eigenes Unternehmen und bist nicht aufs Maul gefallen. Warum suchst du die grosse Liebe ausgerechnet im TV?

Ich hatte nie Probleme, Frauen kennenzulernen, sondern, um die Richtige zu finden. Wenn du wie bei den Dreharbeiten zum «Bachelor» sechs Wochen Energie in eine Frau stecken kannst, kommt dabei aber mehr raus als bei einem Flirt in einer Bar.

Bist du denn jetzt verliebt?

Ja, ich bin verliebt und in einer festen Beziehung mit der Gewinnerin.

Wann hattest du das letzte Mal Sex?

Am Sonntagmorgen. Mit meiner Freundin.

Und wann war dein erstes Mal?

Relativ früh, mit 15.

Du warst vor der Show neun Monate Single. Hast du dich da ordentlich ausgetobt?

Klar, ich habe mein Single-Leben genossen. Ich zähle meine Eroberungen nicht, aber es waren bestimmt mehr als zwanzig. Ein Casanova war ich dennoch nie, ich sehne mich nach einer festen Partnerin und Geborgenheit. Bisher hatte ich drei feste Freundinnen.

Worauf achtest du bei Frauen als Erstes?

Auf die Haare. Am liebsten mag ich eine gepflegte, lange und offene Pracht. Aber am Körper soll sie bitte keine Härchen haben, ich stehe auf rasierte Ladys. In der Sendung gebe ich aber jeder eine Chance, egal, wie sie aussieht.

Wie stehts um die inneren Werte?

Positive Menschen ziehen mich an, sie soll eine schöne Ausstrahlung haben, spontan sein und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.

Klingt einfach. Was bietest du denn einer Frau?

Ich bin ein sehr loyaler, fairer Typ. Wenn du mir dein Herz schenkst, mach ich alles für dich. Klar, seh' ich gut aus, aber ich will nicht, dass mich eine Frau auf mein Äusseres reduziert. Was, wenn ich ein Auge verliere oder krank werde? Ich bin ein tiefgründiger Mensch.

Wie kriegt man dich rum?

Ansprechen, lächeln, aber nicht grad Vollgas geben. Sex beim ersten Date ist ein absolutes No-Go.

Also hattest du noch keinen One Night-Stand?

Doch, schon, aber die kann ich an einer Hand abzählen. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Mit einer Frau nur einmal zu schlafen, ist doch schade. Der Sex wird ja immer besser, je besser man sich kennt.

Du verdienst dein Geld mit einem eigenen Crossfit-Center und als Profi-Kickboxer. Warum schlägst du gern Menschen?

Ich liebe den Kampf, beweise mich gern. Es geht nicht ums Prügeln an sich, sondern um Taktik und Perfektionismus und Männlichkeit. Kickboxen braucht viel Mut.

Du könntest ja auch Fussball spielen oder Skifahren.

Ich bin so perfektionistisch, dass ich meine Leistung von niemandem und nichts als mir selbst abhängig machen will. Auch nicht von Wetterbedingungen.

Was ist deine grösste Macke?

Ich bin Vollmond-süchtig. Zwei Tage vor und nach Vollmond bin ich unerträglich, richtig zickig und sensibel.

Apropos: Wie steht es um deine Liebe für Pferde?

Ich war als Teenager erfolgreicher Springreiter. Meine Freunde gingen lieber rauchen, wenn ich trainierte. Da hiess es schnell, Janosch ist ein Mädchen.

Haben Sie die vorherigen «Bachelor»-Staffeln geschaut?

Bei Vujo hab ich immer eingeschaltet, bei Rafa und Tobi ab und zu.

Haben Sie sich da nicht fremdgeschämt?

Ich nahm die Sendung mit Humor. Hätte ich Angst, mich zu blamieren, würde ich die Sendung nicht machen. Ich bin beruflich sehr erfolgreich, das gibt mir Selbstvertrauen.

Wie hat dein Umfeld auf deine Teilnahme reagiert?

Meine Familie unterstützt mich in allem, was ich mache. Meine Freunde fanden es nicht alle toll. Die hatten die alten Staffeln angeschaut und darum Schiss, dass ich mich zum Affen mache.

Ihre Vorgänger waren muskulöser als du. Hast du Angst, in der Badehose als Würstchen da zu stehen?

Nein. Im Kickboxen kann man gar nicht so aufgepumpt sein, weil man dadurch weniger beweglich wird. Ich könnte in zwei Monaten aber locker so muskulös werden wie Rafa.

Was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?

Mit dir kann man gut lachen. Langweilig zu sein, fände ich schlimm.

Auf einer Stufe von eins bis zehn: Wie eitel bist du?

Sieben. Morgens brauche ich 30 Sekunden im Bad. Heute wars eine Minute, wegen den Fotoshootings.