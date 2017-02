Aus Boner wird Schmuki :  Schämt sich Wetterfee Sandra für ihren Namen?

Gestern Sonntagabend kurz vor acht Uhr: Nach der «Tagesschau» wird wie gewohnt das «Meteo»-Signet eingespielt und zur Moderatorin Sandra Boner (42) aufs Leutschenbach-Dach geschaltet. Doch was steht da auf dem Einblender unterhalb der Moderatorin: Daniela Schmuki. Was ist da passiert?

Den «Ständer» abgelegt?

Schämt sich die Wetterfee nun doch für ihren Namen? Auf Englisch heisst ihr Familienname schliesslich nichts anderes als «Ständer». Und das dürfte nach dem Youtube-Hit «Switzerland Second» von Satiriker Dominic Deville (42) im ganzen Land bekannt sein.

In seinem Video, in dem er Donald Trump (70) veräppelt und die Vorzüge unseres Landes präsentiert, verweist Deville mehrfach auf die Doppeldeutigkeit von Boners Namen. Die Solothurnerin nimmts gelassen. «Es war ganz einfach ein falscher Einblender», so Boner. Und Devilles Youtube-Hit finde sie «witzig».

In den Pimmel schauen

Das Satirevideo ist übrigens nicht Boners einzige Verbindung zum männlichen Geschlecht. Im Sommer 2015 brachte sie das Land zum Schmunzeln, als sie in einer «Meteo»-Sendung sagte: «Übrigens, die Nacht lohnt sichs, emal echt an Pimmel z luege...» Pimmel anstatt Himmel – bei Boner wurde er zum Versprecher des Jahres. (brc)